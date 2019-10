Wyjątkowa oprawa ceremonii ślubnej

Marsz Mendelsona, biała suknia, kwiaty oraz obrączki – to atrybuty ceremonii ślubnej. Bez nich trudno wyobrazić sobie tę uroczystość. Do niedawna to wystarczyło. Dziś rynek usług ślubnych to potężna gałąź gospodarki, oferująca szereg nowoczesnych rozwiązań, przyczyniających się do podkreślenia wyjątkowego charakteru ceremonii. Na co się zdecydować?

Oprawa muzyczna

Zacznijmy od jednego z ważniejszych elementów ślubu, jakim jest oprawa muzyczna. Nie ma znaczenia, czy ceremonia odbywa się w kościele, czy też ma charakter cywilny. Akompaniament, śpiew muszą być obecne zawsze. Decydując się na muzykę, pamiętajcie, aby unikać dźwięków mechanicznych. Najlepiej sprawdzi się zespół lub solista w towarzystwie fortepianu lub skrzypiec.

Śpiew na żywo zapewnia zupełnie inny odbiór uroczystości, a także podkreśla jej wyjątkowy charakter. Dziś zdecydowanie łatwiej wybrać wykonawcę, wystarczy sprawdzić wyniki wyszukiwania w internecie, aby ukazało się co najmniej kilkadziesiąt ofert muzyków, zajmujących się oprawą ślubów. Pamiętajcie jedynie, aby termin zarezerwować wcześniej. W sfinansowaniu kosztów występu na żywo pomocna będzie szybka gotówka.

Nowoczesny ślub

Jak wspomnieliśmy, nie zawsze ślub musi odbywać się w świątyni. Część par decyduje się na uroczystość cywilną, którą od kilku już lat można zorganizować w plenerze. To świetne rozwiązanie dla każdego, kto ceni niebanalne rozwiązania, kontakt z naturą i piękne widoki. Wystarczy sprawdzić urokliwe miejsca w okolicy, aby wybrać lokalizację idealną na zawarcie związku małżeńskiego.

Warto jednak pamiętać, iż zgodnie z przepisami, miejsce na ceremonię cywilną musi zachowywać pewne standardy, które umożliwią urzędnikowi udzielenie ślubu w warunkach niezakłócających powagi uroczystości. Skorzystajcie w tym zakresie z pomocy doradców ślubnych, doskonale orientujących się w romantycznych i urokliwych miejscach, w których można zorganizować ślub plenerowy. Koszty wynagrodzenia asystenta pomoże wam sfinansować szybka gotówka.

Kwiatowe dekoracje

Niezależnie od miejsca, w którym planujecie ślub, nieodłącznym elementem ceremonii jest dekoracja kwiatowa. Zwykle sprowadza się do subtelnego ozdobienia krzeseł czy centralnego miejsca, w którym będzie stać para młoda. Warto, korzystając choćby z możliwości, jakie daje szybka gotówka, zdecydować się na nieco bardziej rozbudowaną wersję dekoracji kwiatowych. Istotne jest, aby kolor ozdób oraz ich wygląd nawiązywał bezpośrednio do stylistyki ceremonii i późniejszego przyjęcia weselnego.

Korzystając z pomocy dekoratorów, ustalcie dokładnie rodzaj kwiatów, jaki ma zostać wykorzystany. Ten sam gatunek wybierzcie również do bukietu ślubnego pani młodej oraz do ozdoby samochodu, którym będziecie się poruszać. Doskonałym rozwiązaniem są pergole kwiatowe, montowane bezpośrednio przy wyjściu z kościoła lub z urzędu stanu cywilnego, a także przed wejściem na salę weselną. Ich rodzaj dopasujcie do swojego gustu, w tym przypadku bowiem powinien liczyć się przede wszystkim smak i estetyka.

Ślub jest wydarzeniem, które powinno zapaść w pamięć pary młodej na wiele lat. Jednym z nieodłącznych elementów ceremonii jest jej oprawa. Warto wcześniej zadbać o każdy szczegół, aby stworzyć spójną całość uroczystości i przeżyć ją tak, jak to sobie wymarzyliście. Liczy się nawet najmniejszy detal. Ważna jest muzyka, strój, dekoracja, samochód, którym będziecie jechać, wystrój sali, a nawet wygląd zaproszeń.

Artykuł partnera