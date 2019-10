Wybieranie dobrego gabinetu implantologicznego 1. Dental Max Dental Max to coś więcej, niż dobrzy dentyści – to zgrany zespół ludzi pełnych pasji do swojej pracy i dbających o to, aby zapewnić pacjentom jak największy komfort przy minimalizacji ewentualnych nieprzyjemnych doznań związanych z leczeniem. 2. Dental Fraternity Centrum i Ochota Dental Fraternity każdego otacza troską i zrozumieniem przez cały okres leczenia. Każdy dentysta w gabinecie Dental Fraternity jest otwarty jest na wszelkie potrzeby i oczekiwania. Stwarzając przyjazną atmosferę od samego wejścia, aż do wyjścia z klinki do minimum jest ograniczony stres i kładzie nacisk na dbanie o komfort każdego pacjenta.

Wszystko o implantach

Co to są implanty dentystyczne?

Implant dentystyczny jest długoterminowym rozwiązaniem zastępującym brakujące zęby. Implantolog umieszcza je bezpośrednio w kości szczęki, gdzie pełnią funkcję sztucznego zamiennika korzenia brakującego zęba lub zębów. Mogą podpierać korony lub protezy, podobnie jak korzenie wspierają naturalne zęby. Brakujące zęby mogą naprawdę podważyć twoją pewność siebie, a także wpłynąć na sposób jedzenia i mówienia. Implanty dentystyczne oferują długotrwały i dyskretny sposób leczenia zastępującego zęby.

Sam implant dentystyczny to tytanowa śruba, która jest umieszczana bezpośrednio w kości szczęki, zastępując brakujący korzeń zęba. Po założeniu kość otaczająca implant stopniowo się z nią zespoli, utrzymując implant mocno w miejscu. Sztuczny ząb (korona lub proteza) jest następnie dopasowywany do górnej części implantu (zaczepu), nadając uśmiechowi naturalny wygląd.

Możesz mieć jeden implant lub możesz mieć wiele, jeśli potrzebujesz więcej niż jednego zęba. Możliwe jest dopasowanie kilku implantów w ramach tej samej procedury. Jeśli masz mało zębów lub nie masz ich wcale, technika „zębów w ciągu dnia” może Ci pomóc. Wykorzystuje od czterech do sześciu implantów obsługiwanych przez most. Coraz bardziej rozpowszechniona jest również metoda All on 4. Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj w najbliższej klinice Dental Fraternity o konsultację implantologiczną.

Korzyści z implantów i alternatyw

Wiemy, że ludzie czują się skrępowani, jeśli brakuje im zębów. Mam nadzieję, że dzięki implantowi odzyskasz pewność siebie – czy to w uśmiechu, jak jesz, czy kiedy mówisz.

Implant nie jest jedynym sposobem na zastąpienie brakujących zębów – istnieje kilka innych rozwiązań. Obejmują one:

Proteza całkowita lub częściowa – sztuczne zęby przymocowane do usuwalnej metalowej lub plastikowej ramy

Mosty – sztuczne zęby, które są przymocowane do istniejących zębów po obu stronach brakującego zęba lub zębów

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Co Zamiast Protez.

Twój dentysta pomoże ci zdecydować, co jest dla ciebie najlepsze. Implant nie jest właściwą opcją dla wszystkich. Może zależeć od wielu rzeczy, w tym od brakujących zębów lub stanu pozostałych zębów i dziąseł.

Jednym z powodów, dla których ludzie wybierają implanty, jest to, że są one bardziej trwałym rozwiązaniem niż protezy. Tak długo, jak dbasz o swój implant, mogą one funkcjonować jak naturalne zęby. Żywotność protezy to zwykle od około 5 do 10 lat. Mimo że są one dokładnie dopasowane do twoich ust, mogą stać się mniej wygodne, gdy usta i szczęka zmienia kształt z czasem.

Implanty mogą być również preferowaną opcją, jeśli chcesz uniknąć uszkodzenia istniejących zębów. Może się to zdarzyć, jeśli masz most, ponieważ czasami może to oznaczać przycięcie naturalnych zębów, aby je dopasować.

Ludzie mogą zdecydować się na mosty, ponieważ w niektórych okolicznościach jest to mniej skomplikowana procedura niż implanty. Mogą być również potrzebne, jeśli dentysta nie uważa, że ​​masz wystarczająco dużo kości, aby dopasować się do implantu i nie chcesz mieć przeszczepu kości.

Jak będzie dopasowany mój implant dentystyczny?

Implanty dentystyczne są zwykle zakładane podczas dwóch oddzielnych procedur; pierwszy polega na dopasowaniu samego implantu do kości szczęki, a następnie drugi kilka miesięcy później na dopasowaniu nowego zęba do implantu.

Zwykle będziesz w stanie wykonać zabieg w gabinecie dentystycznym, w znieczuleniu miejscowym . Poinformuj swojego dentystę, jeśli szczególnie niepokoi Cię leczenie, ponieważ może on zaoferować Ci środek uspokajający, który pomoże Ci się zrelaksować. Przeczytaj więcej na temat procedury implantologicznej .

Czy ktoś może mieć implanty dentystyczne?

Implanty dentystyczne są odpowiednie dla większości dorosłych, którzy są w dobrym zdrowiu ogólnym i mają zdrowe dziąsła. Nie są odpowiednie dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ kości pod nimi wciąż rosną.

Twój dentysta może nie zalecać implantów dentystycznych, jeśli:

Miałem radioterapię w okolicy szczęki

Masz cukrzycę, która nie jest dobrze kontrolowana

Cierpisz na chorobę dziąseł (przyzębia)

Jednak każdy przypadek jest inny. Poinformuj swojego dentystę o wszelkich problemach zdrowotnych, a poinformuje Cię, czy implanty są dla Ciebie rozwiązaniem.

Ile kosztują implanty dentystyczne?

Koszt leczenia będzie się różnić w zależności od liczby posiadanych implantów i złożoności leczenia. Implantolog będzie w stanie dobrze określić koszt po omówieniu indywidualnego planu leczenia.

Nie zapominaj, że implanty są rozwiązaniem długoterminowym, więc chociaż kosztują więcej niż inne opcje wymiany zębów, korzyści mogą trwać znacznie dłużej. Dowiedz się więcej o kosztach implantów.

Zanim zdecydujesz się na implanty dentystyczne, spróbuj dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Nie spiesz się z decyzją. Porozmawiaj z Opiekunem Pacjenta o alternatywach i o tym, co może być najlepsze w danych okolicznościach.

Dental Max

Dental Max to coś więcej, niż dobrzy dentyści – to zgrany zespół ludzi pełnych pasji do swojej pracy i dbających o to, aby zapewnić pacjentom jak największy komfort przy minimalizacji ewentualnych nieprzyjemnych doznań związanych z leczeniem.

Dental Fraternity Centrum i Ochota

Dental Fraternity każdego otacza troską i zrozumieniem przez cały okres leczenia. Każdy dentysta w gabinecie Dental Fraternity jest otwarty jest na wszelkie potrzeby i oczekiwania. Stwarzając przyjazną atmosferę od samego wejścia, aż do wyjścia z klinki do minimum jest ograniczony stres i kładzie nacisk na dbanie o komfort każdego pacjenta.

Po co więc czekać na nowy uśmiech? Znajdź najbliższą praktykę oferującą implanty i skontaktuj się, aby zarezerwować pierwszą konsultację.

Materiał partnera