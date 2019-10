Tablica magnetyczna i kredowa – która lepiej sprawdzi się w biurze?

Praca biurowa wymaga ciągłego skupienia, niezależnie od branży w jakiej działasz. Jednak często nadmiar obowiązków przytłacza i powoduje chaos w realizacji codziennych obowiązków. Mamy na to skuteczne rozwiązanie – tablica do biura. Może to być tablica kredowa albo magnetyczna i powstaje pytanie, która z nich sprawdzi się najlepiej? Odpowiedź znajdziesz w naszym dzisiejszym porównaniu.

Tablica magnetyczna do biura

Zaczniemy od standardowego wyposażenia, czy magnetycznej tablicy w biurze. Jest ona szczególnie polecana z kilku względów. Po pierwsze, jej powierzchnia nie wymaga bardziej czasochłonnej pielęgnacji, ponieważ wystarczy ścierać ją na sucho gąbką. Do pisania także wystarczą trzy podstawowe kolory mazaków suchościeralnych: czarny, czerwony i niebieski, dzięki czemu łatwiej będzie rozróżniać kwestie ważne i ważniejsze.

Zatem utrzymanie jej w czystości jest bardzo proste, a dodatkowo tablica ta posiada powierzchnię magnetyczną. To oznacza, że możesz równie dobrze przypinać do niej różnego rodzaju materiały za pomocą magnesów. Jest to przydatne, zwłaszcza kiedy trzeba porównać różne oferty, wyceny czy przedstawić zebranym najważniejsze cele spotkania. Tablica magnetyczna okazuje się w tym przypadku bardzo wygodnym narzędziem do prowadzenia dyskusji i prezentacji. Można ją wykorzystać podczas rozmów rekrutacyjnych do przedstawienia trybu działania firmy albo przy okazji spotkania z pracownikami, gdzie będzie prowadzone szkolenie.

Najistotniejsze kwestie do omówienia można wypisać na tablicy bądź wyjaśnić je i rozrysować – będzie to na pewno o wiele bardziej zrozumiałe niż samo opowiadanie o zmianach, nowych zasadach i regułach. Wszystko zatem przejrzyście będzie rozpisane na tablicy i w każdej chwili będzie można to zmodyfikować.

Tablica kredowa – jak sprawdzi się w biurze?

Można powiedzieć, że działa na takiej samej zasadzie jak tablica magnetyczna, ale pojawiają się tutaj pewne ograniczenia. Po pierwsze, samo skojarzenie z tablicą szkolną jest tutaj kwestią sporną, ale bardziej chodzi nam o higienę użytkowania tablicy kredowej. W tym przypadku konieczne jest już przetarcie jej na morko, a więc i utrzymanie w czystości jest bardziej czasochłonne.

To jednak nie problem, ponieważ sama kredowa tablica ma wiele zalet. Przede wszystkim wygląda bardzo stylowo w staromodnie urządzonym biurze. Wcale nie musisz tworzyć nowoczesnej i minimalistycznej aranżacji, by pracownicy czuli się tam komfortowo, pasowało to do biznesowego savoir vivre i sprawdzało się w praktyce. Może warto pomyśleć o innym i niestandardowym rozwiązaniu?

Większość współczesnych biur z różnych dziedzin posiada klasycznie urządzone wnętrza, gdzie zdominowały stonowane kolory, minimalne wyposażenie, nietypowe kształty i nowoczesne rozwiązania. Ty jednak możesz wyróżnić się spośród konkurencji i stworzyć biuro połączone z miejscem do przeprowadzania szkoleń, rekrutacji czy przyjmowania klientów. W takich pomieszczeniach zawsze można posłużyć się kredową tablica, która nada wnętrzom oryginalnego charakteru i całkowicie zmieni wizerunek Twojej firmy.

Taka drobna rzecz, a potrafi wpłynąć na tak wiele. Zarówno tablice kredowe, jak i magnetyczne znajdziesz bez problemu na https://tablice-magnetyczne.com/. Wybierz odpowiedni rozmiar, układ i styl, a następnie odmień wnętrze swojego biura. Korzystaj z tablic kredowych czy magnetycznych w różnych sytuacjach, ułatw sobie i innym organizację czasu pracy.

źródło zdjęcia: pexels.com

