Sprężone powietrze w protetyce stomatologicznej – dlaczego jest tak ważne?

Sprężarki są sprzętem wykorzystywanym w wielu gałęziach przemysłowych i usługowych. Okazuje się, że sprężone powietrze jest bardzo ważne dla protetyki stomatologicznej. Dlaczego ten aspekt jest tak ważny? Co daje sprężone powietrze?

Pracownia protetyczna

Każda pracownia protetyczna korzysta z nowoczesnych technologii podczas wykonywania pracy. Technika frezowania zazwyczaj jest oparta o specjalne systemy CAD/CAM. W tym przypadku dobrym rozwiązaniem będzie dopasowanie zasilania powietrzem sprężonym do częstych zmian podczas pracy frezarki. Sprężarka zapewni pracowniom protetycznym ekonomiczność i niezawodność pracy.

Sprężone powietrze w protetyce stomatologicznej

Protetyka stomatologiczna jest specyficzną branżą, która wymaga ogromnej perfekcji i doświadczenia. Specjalne systemy są potrzebne, aby sprawnie funkcjonować i zyskać możliwość łatwego podłączenia sprężonego powietrza. Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznego ciśnienia, które wpłynie na bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Utrzymanie odpowiedniej jakości sprężonego powietrza jest niezbędne w takim przypadku i pozwala dokładnie wymieniać narzędzia, chłodzić materiał i przedmuchiwać pole robocze. Wszystko to przekłada się na wydajność pracy i osiągnięcie zamierzonych efektów. Niejednokrotnie pracownie protetyczne potrzebują sprężarki o dosyć wysokim ciśnieniu, co jest związane ze specyfiką pracy.

Odpowiednie ciśnienie w sprężarce

Jeśli frezarka ma pracować wydajnie i nieprzerwanie, zachowując odpowiednią wartość ciśnienia w sprężarce, warto zastosować innowacyjne rozwiązania. Specjalistyczne sprężarki śrubowe będą bardzo dobrym rozwiązaniem i zapewnią wydajność pracy. Warto zauważyć, że wpływa także na niezwykle ważną energooszczędność. ponadto, takie urządzenie nie zajmuje wiele miejsca, co jest kolejną zaletą.

Nowoczesna sprężarka

Zastosowanie nowoczesnych sprężarek w pracowni protetycznej ma wiele zalet.

Wymienić można między innymi;

niską emisję hałasu podczas pracy,

niewielkie drgania sprężarki,

funkcjonalność,

oszczędność i szybki zwrot inwestycji.

Funkcjonalność takiego rozwiązania przekłada się na oszczędność związaną z użytkowaniem sprężarki. Najnowsze zestawy cechują się dosyć cichą pracą i niewielkimi drganiami. To sprawia, że z powodzeniem możemy zastosować takie urządzenie nawet w budynkach mieszkalnych. Cicha praca nie wpłynie na niezadowolenie sąsiadów. Ponadto, kolejną zaletą jest elastyczne dopasowania ilości powietrza sprężonego do potrzeb własnej pracowni protetycznej. Niektóre modele posiadają także regulację prędkości obrotowej, co jest sporym ułatwieniem. Praktyczna każda pracownia protetyczna doceni taki sprzęt, gdyż dzięki temu wzrośnie wydajność pracy.

Kompresory stomatologiczne

W większości gabinetów stomatologicznych znajdziemy kompresory i sprężarki. Takie urządzenia wytwarzają sprężone powietrze, które umożliwia działanie gabinetów tego typu. Niezwykle istotne jest to, jaką jakość ma powietrze sprężone, co przekłada się na wydajność i prawidłowe działanie sprzętu. Szukając sprężarki warto wybrać zaufaną markę cechującą się doświadczeniem w branży tego typu. Urządzenia tego rodzaju różnią się wielkościami i dodatkowymi funkcjami. Jeśli chodzi o kompresory, zazwyczaj wyróżniają się one jednym, dwoma lub trzema cylindrami. Możliwe jest także dobranie sprzętu z osuszaczem powietrza lub bez osuszacza, także ze specjalną osłoną, minimalizującą hałas wytwarzany przez urządzenie. Filtry powietrza umożliwiają na prawidłowe działanie sprzętu i zapobiegają gromadzeniu się bakterii. Z łatwością umieścimy takie urządzenia w gabinecie protetycznym, ciesząc się z jego wydajności i funkcjonalności.

Protetyka stomatologiczna

Protetyk jest osobą zajmującą się wytwarzaniem protez zębowych, ich naprawą oraz robieniem aparatów ortodontycznych. Zazwyczaj współpracuje on z dentystą, konsultując potrzebne elementy. W swojej pracy powinien wyróżniać się dokładnością i wysokim poziomem koncentracji. Materiały wykorzystywane do robienia protez cechują się najwyższą jakością, zazwyczaj są to tworzywa sztuczne lub materiały ceramiczne. Protetyka stomatologiczna ma za zadanie przygotowywać protezy dla pacjentów. W specjalistycznych gabinetach protetyk ustala wszelkie szczegóły z pacjentami. Początkowo wykonuje on odlew, pozostając we współpracy z dentystą. Aktualnie na rynku istnieje wiele gabinetów protetyki stomatologicznej, które odznaczają się dbałością o dobro pacjentów.

Precyzja pracy

Sprężone powietrze jest używane w zasadzie w każdym gabinecie protetyki stomatologicznej. Specjalne systemy wymagają podłączenia sprężonego powietrza. Zazwyczaj wtedy dochodzi do poboru powietrza i podwyższenia ciśnienia na odbiorach. Okazuje się, że coraz częściej wykorzystuje się siedem bar ciśnienia minimalnego, co zapewnia bezpieczne mocowanie narzędzi skrawających. Uzupełnienia protetyczne opierają się na wykonywaniu określonych czynności, które wymagają użycia powietrza sprężonego. Sprężarki pozwalają zastosować podwyższony pobór powietrza z zastosowaniem systemu CAD/CAM. Dochodzi także do obciążenia frezarki wraz z poborem powietrza.

Śrubowe urządzenie tego typu zapewni pewną pracę ciągłą, która sprosta wymaganiom tej specyficznej branży usługowej. Instalacja takiego urządzenia nie jest skomplikowane, dodatkowo zajmuje ono niewiele miejsca. Dzięki temu pracownie protetyczne wykorzystują sprężone powietrze zgodnie z określonymi potrzebami. To niezawodni i niedrogi sposób na poprawienie jakości pracy. Protetyka stomatologiczna jest specyficzną gałęzią, która wymaga doskonałej precyzji i doświadczenia. W swojej pracy protetycy korzystają ze specjalistycznych urządzeń, które pozwalają na podniesienie wydajności wykonywanych czynności. Każdego dnia używa się także sprężonego powietrza, które umożliwia wykonywanie skomplikowanych protez zębowych i aparatów ortodontycznych. Warto więc zauważyć, że sprężarki nie są jedynie używane w firmach przemysłowych. Są także niezwykle potrzebne w gabinetach protetycznych i stomatologicznych. Powinny cechować się wydajnością i dobrą jakością.

Artykuł poleca Allecoudent.

Artykuł partnera