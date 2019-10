Rolety rzymskie – najmodniejsza metoda ochrony przed słońcem

Rolety rzymskie – dekoracyjne, praktyczne i modne. W czym tkwi ich sekret? Sprawdziliśmy, czym różnią się od zasłon i tradycyjnych rolet.

Rolety rzymskie – czym różnią się od zasłon?

Zarówno rolety rzymskie, jak i tradycyjne zasłony mają ze sobą wiele wspólnego. Przede wszystkim można je uszyć dokładnie z tych samych tkanin. Wygląd rolety rzymskiej nie jest obwarowany żadnymi zasadami – może być jednobarwna, kolorowa, przepuszczać światło bądź nie, może być wykończona falbaną. Dokładnie tak samo jest w przypadku zasłon. A jeśli powiesimy zasłonę na karniszu blisko okna, tak by kończyła się nad parapetem, na pierwszy rzut oka trudno będzie odróżnić ją od rolety rzymskiej.

Różni je przede wszystkim sposób zasłaniania okna. Zasłony przesuwają się na boki, rolety rzymskie z góry na dół. Odsłonięte zasłony zabierają nieco miejsca po obu stronach okna, co może być problematyczne w małych pomieszczeniach. Rolety rzymskie po podniesieniu do góry tworzą nad oknem fantazyjną falbanę. Są dekoracyjne i jednocześnie oszczędzają miejsce.

Z praktycznego punktu widzenia roleta sprawdza się lepiej. W przypadku gdy do pomieszczenia wpada słońce, wystarczy przesłonić roletą górną część okna. W analogicznej sytuacji zasłona zasłoni całą jego wysokość.

Rolety rzymskie – modne od wieków

Rolety rzymskie nie są nowym wynalazkiem. Ich historia sięga Starożytności, bo to właśnie wtedy rzymskie kobiety wpadły na pomysł, by przesłaniać okna i drzwi kolorowymi kuponami materiału. Miało to zapobiegać nagrzewaniu domostw i przy okazji chronić przed kurzem. W bardzo upalne dni rolety były moczone przed powieszeniem.

I choć czasy i sposoby aranżacji wnętrz zmieniały się na przestrzeni lat, to rolety rzymskie były tak dobrym rozwiązaniem, że przetrwały po dziś dzień. Oczywiście współcześnie nikt ich nie moczy.

Moda na rolety rzymskie zapewne nie przeminie szybko. To rozwiązanie łączy w sobie to, co najlepsze z zasłon i tradycyjnych rolet. Jest jednocześnie praktyczne i po prostu ładne – mówi Joanna Dziedzic-Czulak, dekoratorka i blogerka marki Eurofirany.

Rolety rzymskie – dlaczego warto je wybrać

Niekwestionowaną zaletą rolet rzymskich jest możliwość uszycia ich z dowolnego materiału. Tu nie ma ograniczeń – każda tkanina nadaje się do tego, by być roletą rzymską. W salonach i ciemnych pomieszczeniach można postawić na rolety z lekkich, jasnych tkanin. W sypialni lepiej powiesić rolety z tkanin zaciemniających, np. blackout lub weluru.

Łatwość sterowania roletami to ich kolejny plus. Specjalny mechanizm oraz system fiszbin pozwala na płynną regulację rolety i zatrzymanie jej krawędzi na dowolnej wysokości okna.

I w końcu wisienka na torcie, czyli to, co lubią zapobiegliwe panie domu. Rolety rzymskie można łatwo zdjąć z okna i uprać. Można też mieć kilka kompletów i zmieniać je przy zmianie wystroju wnętrza. Tej możliwości nie mają tradycyjne rolety.

Eurofirany powstały dwadzieścia osiem lat temu jako mała rodzina firma. Dziś to sieć salonów stacjonarnych w całej Polsce i sklep internetowy eurofirany.com.pl, gdzie za pomocą kalkulatora szycia można między innymi składać zamówienia na szyte na wymiar firany, zasłony i rolety. Na stronie dostępny jest także blog firmowy o tematyce wnętrzarskiej, gdzie można znaleźć wszystkie szczegóły programu: „Metamorfoza twojego wnętrza”. W ofercie marki pojawiły się ostatnio trzy unikalne kolekcje: Ella Line, Diva Line i Reina Line.

Artykuł partnera