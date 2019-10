Pożyczka konsolidacyjna – jak działa?

Pożyczka konsolidacyjna opiera się na połączeniu wszystkich zaciągniętych pożyczek w jedną. Co ważne, jest to możliwe nawet w sytuacji, gdy pożyczki zaciągnięte zostały w różnych firmach pożyczkowych. Konsolidacja pożyczki jest równoznaczna z obniżeniem wartości pożyczek. Najprościej rzecz ujmując, łącząc pożyczki w jedną, płaci się mniejszą ratę niż suma wszystkich rat pojedynczych pożyczek.

Konsolidacja chwilówek to rozwiązanie, które może okazać się atrakcyjne dla bardzo wielu osób. Pożyczki pozabankowe mają to do siebie, że dość łatwo je uzyskać, natomiast termin spłaty ich jest z reguły dość krótki. Jeśli ktoś w międzyczasie zaciągnie kilka pożyczek, nietrudno o sytuację, w której nie będzie w stanie spłacić ich wszystkich we wskazanych w umowach terminach. W tym przypadku firmy pozabankowe są natomiast bezlitosne. Koszty przedłużenia czasu spłaty są bardzo wysokie, a do tego dochodzą jeszcze koszty związane z opóźnieniem spłaty. W sytuacji sporej części klientów firm pozabankowych, którzy dysponują bardzo ograniczonym budżetem, dość łatwo popaść w sytuację powiększającego się zadłużenia. Pożyczka konsolidacyjna jest narzędziem, które pozwala rozwiązać tego typu problemy. Skonsolidowanie chwilówek i rozłożenie na raty całości zadłużenia pozwala spłacać mniejsze raty, co w przypadku bardzo ograniczonych środków, którymi można swobodnie dysponować w miesiącu, może okazać się znaczącym ułatwieniem.

Konsolidacja pożyczek dla zadłużonych pozwala uchronić przed ryzykiem rosnących zobowiązań i blokady środków. To jednak także rozwiązanie, które pozwala „odciążyć” domowy budżet w związku ze zmniejszeniem wysokości spłacanej miesięcznie raty pożyczki konsolidacyjnej w stosunku do kilku rat z różnych pożyczek. Więcej o plusach pożyczki konsolidacyjnej można przeczytać na: https://kredyt-dla-zadluzonych.pl/konsolidacja-chwilowek-pozyczka-konsolidacyjna/

Jeśli dochody w stosunku do wydatków są właściwie równoważne, to wystarczy małe potknięcie finansowe, nieprzewidziany większy wydatek, aby popaść w problemy finansowe. Brak bufora bezpieczeństwa w postaci choćby kilkuset złotych, które co miesiąc zostają na koncie, może być jeszcze bardziej odczuwalny w przypadku zaciągnięcia kilku pożyczek pozabankowych. W takiej sytuacji, kiedy zaciskanie pasa niewiele daje, lepiej rozważyć wzięcie pożyczki konsolidacyjnej, która polega na wykupieniu przez firmę pożyczkową wcześniejszych zadłużeń klienta i rozłożenie ich, w ramach jednej pożyczki, na mniejsze raty, które w mniej bolesny sposób będą obciążały domowy budżet. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że firma pożyczkowa naliczy sobie przy takim kredycie odpowiednie opłaty, natomiast rozwiązanie to jest zdecydowanie lepsze, niż powiększające się długi, które najczęściej prowadzą do popadnięcia w pętlę zadłużeń. Pożyczka konsolidacyjna to rozwiązanie, które pozwoli nam uniknąć sytuacji, kiedy to odsetki z przeterminowanej pożyczki rosną w zastraszającym tempie.

Nie da się oczywiście ukryć, że koszty pożyczki konsolidacyjnej nie są małe. Natomiast pozwala ona uniknąć poważniejszego zadłużenia. Ponadto, koszty tego typu pożyczki w perspektywie miesięcznej są mniej odczuwalne niż zsumowane koszty pojedynczych pożyczek. Część firm oferujących ten typ pożyczki proponuje swoim klientom przyznanie świadczeń bez weryfikacji w BIK. Wysokość pożyczki konsolidacyjnej może wynieść od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

