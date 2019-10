Odkryj potencjał kartonowych opakowań

Kartonowe opakowania wtargnęły szturmem do świata e-commerce i nie tylko. Co można zrobić z ekologicznego kartonu? Jak pudełko może pomóc rozwinąć firmę? Zapraszamy do lektury!

Drukowane opakowania w e-commerce

Kartonowe opakowania są wykorzystywane przez wiele firm, które prowadzą działalność handlową. Sprawdzają się świetnie w sklepach stacjonarnych i internetowych. W trwałych pudełkach produkt przetrwa transport, może być także segregowany i układany na terenie sklepu lub magazynu. Co więcej, jest ono w 100% ekologiczne i może zostać wielokrotnie wykorzystane, np. do produkcji kolejnych nowych opakowań.

Oprawienie produktów w wysokiej jakości kartonowe pudełka jest konieczne dla marek sprzedających towary luksusowe. Takie opakowanie może stanowić ozdobę samo w sobie, a w dodatku pełnić funkcje reklamowe.

Kartonowa reklama dla biznesu

Oryginalne pudełka z to ciekawy sposób na to, by przyciągnąć wzrok konsumenta. Sprawdzają się one zarówno w sklepie, zachęcając do wykonania akcji, czyli zakupu, jak i podczas wydarzeń promocyjnych, zwracając uwagę na istnienie marki na rynku.

Aby pudełko spełniało swoje funkcje i reklamowało markę, musi ono być przede wszystkim estetyczne i zaprojektowane w zgodzie z filozofią firmy. Projekt graficzny opakowania warto zatem przedyskutować z profesjonalistą ds. wizerunku.

Kartonowa reklama powinna przyciągać wzrok, np. poprzez nietypowe rozwiązania, takie jak tłoczony nadruk. A także dobrze eksponować logotyp firmy – logo najlepiej umieścić w widocznym miejscu na pudełku, np. na jego wierzchu. Gdzie jeszcze mogą się przydać kartonowe opakowania?

Drukowane opakowania dla domu

Gdzie jeszcze są popularne opakowania z kartonu? Klienci chętnie korzystają z nich już po zakupie, w domu. Kartonowe pudła mogą pomóc przy przeprowadzce, ponieważ łatwo w nie zapakować rzeczy i szybko rozpakować je w nowym miejscu. Można je wykorzystać także jako organizer na drobne artykuły, pamiątki z podróży, czy elektronikę.

Im bardziej estetyczne jest kartonowe pudełko, tym większa szansa, że konsument po zakupie zachowa je w domu i będzie z niego wielokrotnie korzystać. Tym samym sprzedawca podarowuje mu coś więcej, niż tylko produkt!

