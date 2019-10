Nie masz pomysłu na zbliżające się weekendy – nie daj się nudzie i kup bilet

Po słonecznym i pięknym lecie, nadeszła równie piękna pora roku, czyli złocista jesień. Jest to czas, za którym nie każdy przepada, zwłaszcza jeśli jest deszczowo, szaro i ponuro. Jeśli nie masz pomysłu, jak w dobrym nastroju przetrwać jesienne weekendy kup bilet na wybrane wydarzenie. A zapewniamy, że będzie ich wiele!

Na pewno każdy znajdzie dla siebie bilet na interesujące go wydarzenie. W sezonie zimowo-jesiennym, nie brakuje wydarzeń, takich jak koncerty, festiwale, wystawy itd. Chcesz wybrać się na koncert starego dobrego rocka, a może wolisz rytmy disco? Wybór, dostępny na https://www.biletomat.pl może Cię mile zaskoczyć!

Disco Attak! Rozpędzi nawet najciemniejsze chmury

Impreza pełna rytmów disco, poderwie do tańca każdego smutasa. Niezależnie od średniej wieku zgromadzonej widowni takie imprezy świetnie integrują młodsze, jak i starsze pokolenie, a rytmiczne melodie wpadają w ucho niemalże od pierwszego usłyszenia. Nawet jeśli zapierasz się, że to nie muzyka dla Ciebie, to szybko zmienisz zdanie, widząc i doświadczając, jak wokaliści rozbawiają publiczność.

Czy mówią Ci coś nazwy zespołów takie, jak Akcent, Dj Mietek, Sławomir, Power Play? Jeśli znasz je dobrze to już wiesz, co Cię czeka, a to tylko kilku wykonawców, którzy wystąpią przed Tobą. Zarezerwuj datę 9 listopada 2019 i wybierz się na cudowną imprezę do Katowickiego Spodka.

Slow Fashion- styl i szyk nie są Ci obce

Jesteś pasjonatem mody, od lat interesują Cię najnowsze trendy i prawie zawsze wyglądasz oryginalnie? Ponadto, uważasz, że masz naprawdę ciekawy styl, inny niż wszyscy, i chcesz poznać ludzi, którzy podobnie jak Ty są kolorowymi ptakami? Na pewno poznasz ich na targach mody organizowanych w Warszawie. Znajdziesz tu pracę 220 projektantów, dopiero wkraczających na rynek mody, ale także doświadczonych artystów. Będziesz miał okazję przekonać się 5 października, jak działa branża mody i jakie są najnowsze trendy!

Kayah i Bregović. Czyżby duet doskonały?

24 października 2019 roku Tauron Arena w Krakowie zaprasza na koncert z udziałem tego idealnie dobranego duetu. Para artystów, muzyków od lat jest kojarzona z hitami rozgłośni radiowych sprzed dwudziestu lat, znane i lubiane utwory zagrają ponownie właśnie tego wieczoru. Jeśli chętnie wracasz do ich utworów, daj sobie szansę usłyszeć na żywo, magiczny koncert tej dwójki.

Burleska w próżności. Czerwone usta, pióra, szpilki i najpiękniejsze kobiety

Tak właśnie kojarzy nam się Burleska. 8 października w Poznaniu, będziemy mieć szansę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Przepiękne, odważne, zmysłowe kobiety w skromnych strojach, z idealnie wykonanym makijażem, zaprezentują wszystkie kobiece atuty, którymi należy się niewątpliwie chwalić. Widowisko wprost ociekające erotyką, czeka na swoich koneserów oraz koneserki.

Jesień wprost zaprasza do wypełniania wolnego czasu wieczorami, właśnie w koncertowych rytmach. Aż szkoda marnować każdej chwili, bo lista imprez jest naprawdę zachęcająca. Kto wie, może ta pora roku od teraz stanie się właśnie dzięki koncertom tą ulubioną?

Materiał partnera