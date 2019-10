Kuchnia z wyspą otwarta na salon: nowoczesna kuchnia z wyspą

Kuchnia to takie miejsce w domu, które można urządzić na wiele różnych sposobów. Wielu gospodyniom marzy się ogromna kuchnia z wyspą na środku, oddzielającą strefę gotowania od obszaru roboczego. Ale czy do każdej dużej kuchni pasuje wyspa i czy może być stworzona tylko na dużej przestrzeni? Zainspiruj się z nami!

Biała kuchnia z wyspą

Ostatnio bardzo modne stały się kuchnie w kolorze bieli, przełamane jakimś innym kolorem lub fakturą. Blat i ściana nad nim w drewnie? To pasuje idealnie do białego koloru mebli. I nie muszą to być szafki w połysku. Coraz częściej można zamawiać je w macie. Należy jednak pamiętać, że mat przyciąga ślady i zabrudzenia, więc o wiele bardziej widać je pod słońce. Biała kuchnia jest niezwykle uniwersalna. Można do niej dopasować wiele oryginalnych dodatków, które nadadzą jej unikatowego wykończenia. Dużą kuchnię jest stosunkowo łatwo zaaranżować. Świadczy o tym nie tylko rozstaw mebli, ale także możliwość zaaranżowania na środku tzw. wyspy. Jest to ta część kuchni, która powiększa blat roboczy. Tak naprawdę cała może być pustym blatem, na którym przygotowywane będą posiłki. Dodatkowo jest ona kryjówką dla niezliczonej ilości szafek i szuflad. Przydaje się więc w takich domach, w których posiłki są przygotowywane z pasją. Wiele osób decyduje się na płytę kuchenną właśnie na blacie wyspy. Wtedy nad wyspą może zawisnąć designerski pochłaniacz, który dopełnia przestrzeń i jest pewnego rodzaju elementem ozdobnym.

Kuchnia z wyspą i stołem

Jeśli zastanawiasz się nad trudnym wyborem, czy do swojej kuchni wybrać wyspę czy stół jadalniany, mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie. Tym bardziej, że nie musisz z niczego rezygnować! Stół jadalniany to z pewnością niezbędnik w każdym domu, ponieważ wspólne posiłki niewątpliwie zbliżają domowników. Ale wyspa to dla niektórych wymarzony element wystroju, więc trochę kreatywności i połączenie wyspy kuchennej ze stołem gotowe! Taki stół z krzesłami może być po prostu przedłużeniem wyspy. Będzie to tworzyło jednolitą konstrukcję, nawet gdyby stół był niższy od blatu wyspy. Nic nie szkodzi, to będzie wygodna opcja także ze względu na przygotowywanie i serwowanie posiłków. Prosto z blatu położysz je na stole i nie będziesz musiała chodzić między pomieszczeniami. Jeśli jednak chcesz osobną jadalnię, ale nadal chciałabyś mieć miejsca do siedzenia w kuchni, np. aby przysiąść na chwilę i wypić kawę, możesz po prostu przedłużyć blat wyspy od strony zewnętrznej. Wtedy wystarczą wyższe krzesła albo hokery i nowoczesna kuchnia gotowa!

Mała kuchnia z wyspą: kuchnia z małą wyspą

Wyspa kuchenna jest raczej domeną wystroju nowoczesnego, ale zdarzają się oczywiście realizacje klasyczne, w których także jest ona wielkim atutem. Jednak czy nowoczesna kuchnia z wyspą może być ładna tylko w dużym metrażu? Oczywiście, że nie! Nawet mając małą kuchnię, możesz pozwolić sobie na wyspę kuchenną. Rzecz jasna jest to możliwe tylko tam, gdzie ona się po prostu zmieści. Jeśli nie uda się jej zrobić w formie osobnej wyspy, dołącz ją do zabudowy kuchennej. Otrzymasz wtedy efekt litery L, ale będzie ona na pewno zdobić pomieszczenie. Szczególnie przydaje się to w mieszkaniach, gdzie kuchnia jest otwarta na salon. Taka wyspa oddziela strefę kuchenną od salonowej. Świetne rozwiązania na kuchnie i wyspy kuchenne oferuje firma Halupczok. Specjalizuje się ona w tworzeniu mebli kuchennych na wymiar, z prawdziwą nowoczesną fantazją i kunsztem.

Materiał partnera