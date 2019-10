Jak opracować plan opieki nad seniorem?

Zanim zatrudnisz opiekuna do swojego seniora, zastanów się, jakie dokładnie mają być jego obowiązki. Każdy szczegół jest ważny, szczególnie wtedy, gdy nasz najbliższy cierpi na demencję lub inne problemy psychiczne, lub fizyczne. I chociaż można je podać przez telefon lub osobiście, warto je jeszcze zapisać.

Formalny plan opieki

To dokument, w którym zamieścisz informacje o dolegliwościach zdrowotnych i psychicznych seniora. Napisz instrukcje, jak najlepiej sobie z nimi radzić. Umieść ten harmonogram pracy dla opiekuna. W ten sposób będzie mógł łatwiej i sprawniej wykonywać codzienne obowiązki. Na rynku działa coraz więcej agencji, które szukają opiekunek do pracy w Niemczech.

Jeśli zatrudniasz opiekuna przez agencję, powinna Ci pomóc w sporządzeniu takiego planu. Jeżeli jednak szukasz go samodzielnie, opracuj plan samodzielnie. Dzięki temu ograniczysz nieporozumienia do minimum. Będziesz wiedział, że senior znajduje się pod dobrą opieką. Należy go dołączyć do umowy o pracę.

Może się bardzo przydać, gdy stały opiekun jest chory lub na wakacjach i członek rodziny albo tymczasowy doradca musi wkroczyć.

Co należy ująć w planie opieki?

Przede wszystkim powinieneś w nim zawrzeć niezbędne informacje medyczne. Napisz, kiedy i jak podawać leki, terminy wizyt lekarskich, listę alergii i informacje kontaktowe do wszystkich specjalistów, u których leczy się senior.

Jeśli Twój najbliższy potrzebuje pomocy w ubieraniu się, kąpieli, karmieniu, toalecie, przenoszeniu, pielęgnacji, pamiętaj, by wyraźnie określić te obowiązki. Częstym punktem spornym między opiekunami a pracodawcami jest to, czym mają się dokładnie zająć. Dlatego od samego początku powinieneś określić, czy opiekun ma przywozić i odwozić pacjenta, robić mu zakupy, gotować, prać i wykonywać inne obowiązki domowe. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnego zamieszania.

Oprócz posiłków, spotkań, higieny osobistej i drzemek typowy dzień może obejmować takie zajęcia jak spacer, przeczytanie książki lub gazety, oglądanie albumu ze zdjęciami, wycieczka do centrum seniora, wizyta w bibliotece, herbatka z sąsiadami.

Jak omówić plan opieki z opiekunem?

Teraz przyszedł czas na omówienie planu z zatrudnionym opiekunem. Wyjaśnij, że chociaż jest elastyczny, ważne jest, aby go dokładnie przeczytał i na bieżąco sprawdzał. Zachęć też do zgłaszania wszelkich problemów lub niezbędnych zmian. Pamiętaj, że plan opieki może być zmieniany w zależności od potrzeb seniora co miesiąc lub nawet częściej. Jeśli zatrudnisz dobrego opiekuna, komunikacja będzie dwustronna.

Rozmawiając z nim po raz pierwszy, koniecznie zwróć uwagę na jego osobowość. Zobacz, czy dogaduje się z Twoim seniorem. Czy cierpliwie go słucha i odpowiada na pytania? Zaobserwuj, czy się polubili. Sprawdź, czy coś łączy opiekuna z przyszłym pacjentem? Czy mają jakieś wspólne zainteresowania, np. czytanie książek, oglądanie filmów, gotowanie, sport. Dzięki temu będą mieć wspólne tematy do rozmów. Zapytaj, jak opiekun chce zorganizować czas wolny seniorowi. Czy zabierze go na spacer, oglądnie z nim film, pogra w karty lub w gry planszowe?

Artykuł powstał dzięki współpracy z portalem www.opiekunki24.pl agregującym oferty pracy dla opiekunek osób starszych.

