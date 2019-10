Introwertyk na bankiecie lub imprezie firmowej

Konferencje są doskonałym i z reguły wiodącym sposobem na poznanie nowych ludzi z branży, lansowanie własnej osoby i marki i marketing szemrany. Podczas takich eventów spodziewamy się cała masę otwartych, maksymalnie ekstrawertycznych ludzi, którzy z uśmiechem na twarzy podejdą do kilkudziesięciu osób w ciągu godziny i zrobią bardzo sympatyczne pierwsze wrażenie. Co jednak, gdy na takie wydarzenie przyjdzie osoba nieco bardziej zamknięta, introwertyczna, niechętna do tak częstych i gęstych relacji z drugą osobą? Jak najlepiej radzić sobie w takiej sytuacji?

Konwersacja – prowokacja

Dobra konferencja przypomina dziś bardziej wystąpienia Kołcza Majka, niż utarte do granic możliwości występy sztywnego pana z ambony oświecającego „ciemny lud” znajdujący się kilka metrów niżej od niego. Obecnie jest to spotkanie, którego celem jest także prowokacja do interakcji między sobą, dlatego organizacja swego rodzaju gier sytuacyjnych czy dawanie uczestnikom zadań, w których konieczne jest nawiązanie relacji z drugim człowiekiem, to gwarancja, że na takim wydarzeniu skorzystają wszyscy – nie tylko ci najbardziej otwarci.

Poznajmy się w sieci, wypromujmy w realu!

Absolutną normą są już przemówienia, wystąpienia i prezentacje relacjonowane online w mediach społecznościowych, takich jak na przykład Facebook. Osoby, które w świecie rzeczywistym mają problem z szybkim nawiązywaniem relacji, mogą rozpocząć ten proces na platformie cyfrowej. Polubienie wydarzenia albo konkretnego komentarza, zadanie pytania czy odniesienie się do kwestii aktualnie poruszanej na „strumieniowanym” evencie pozwoli zwrócić na siebie uwagę i zwiększy szansę na zainteresowanie naszą osobą w rzeczywistości. Dzięki temu introwertyk nie musi całkowicie z własnej inicjatywy nawiązywać relacji, co bywa dla takich osób prawdziwą męczarnią!

Brak niespodzianek to najlepsza niespodzianka

Osoby bardziej wycofane i z większym trudem odnajdujące się w dużej grupie ludzi podczas imprez masowych zdecydowanie lepiej radzą sobie w środowisku zorganizowanym. Aby zachęcić takich uczestników do aktywnego udziału w imprezie, warto reklamować wydarzenie z bardzo dokładnym planem, rozpiską godzinową i wszelkimi szczegółami. Prawdą jest bowiem, że osoby spontaniczne i otwarte odnajdą się nawet w sytuacji, gdy plan i harmonogram całego zajścia zmieni się diametralnie, a dla introwertyków może to stanowić o „być albo nie być” na danym evencie. Niespodzianki mogą pojawiać się w trakcie spotkań i przemówień odbywających się zgodnie z planem, natomiast zmiana godzin czy poważniejsze przetasowania w harmonogramie to najczęściej bardzo niemiłe zaskoczenie.

