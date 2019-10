Efektywne zrzucanie zbędnych kilogramów w domu

Kto z nas nie chciał kiedykolwiek zrzucić kilku zbędnych kilogramów? Okazji ku temu jest wiele.

Zbliżające się wesele przyjaciółki. Klasowe spotkanie po latach, na którym chcemy się prezentować perfekcyjnie, czy też tradycyjny już powód, jakim jest sylwester. Chcąc schudnąć, nie trzeba koniecznie od razu wykupywać karnetu na siłownie. Wystarczy odrobina samozaparcia, a także systematyczności, aby osiągnąć zadowalające efekty w domu.

Warto wiedzieć, że dla osób, które nie miały do tej pory do czynienia ze sportem, lub uprawiał go sporadycznie, ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała, pozwalają na schudnięcie nawet kilku kilogramów.

Jak zabrać się do ćwiczeń w domu

Przede wszystkim trzeba zacząć od znalezienia dla siebie odpowiedniej przestrzeni, a także czasu. Każdy z nas ma inny tryb życia. Dla jednych idealną porą będzie poranek, kiedy wszyscy domownicy jeszcze śpią, natomiast dla drugich, wieczór. Pora nie ma znaczenia, najważniejsze, aby w czasie ćwiczeń nikt nam nie przeszkadzał, aby trening mógł być wykonany bez frustracji od początku do końca.

Jeśli chodzi o miejsce, ważne, aby zapewniało ono, swobodę ruchów. Brak jakichkolwiek elementów takich jak szafki czy stoliki w obrębie zasięgu naszych dłoni i nóg. Pozwoli to swobodne wykonywanie wymachów i skłonów. Bez ryzyka bolesnych uderzenia.

Co z akcesoriami?

Chcąc schudnąć w szybkim czasie, warto postawić na połączenie ćwiczeń aerobowych i cardio z ćwiczeniami rozwijającymi partie mięśni. Przy wykonywaniu drugiego rodzaju ćwiczeń wystarczy nasza własna masa ciała. Jednak w przypadku tych pierwszych doskonale sprawdzi się rowerek stacjonarny składany. Na rynku można spotkać wiele rodzajów rowerów, w tym także te, które doskonale są dostosowane do warunków domowych. Dzięki czemu nie zajmują zbyt wiele miejsca.

Dzięki możliwości ich złożenia nie zajmują one zbyt wiele miejsca w momencie, kiedy z nich nie korzystamy. Przez co mogą być wykorzystywane nawet przez osoby zamieszkujące niewielkie przestrzenie.

Zalety ćwiczeń na rowerku

Ćwiczenia cardio na rowerku stacjonarnym, to jedne z najczęściej polecanych ćwiczeń, które pomagają zredukować w skuteczny sposób tkankę tłuszczową. Posiadając tego typu sprzęt we własnym domu, mamy pełną dowolność ćwiczeń. Możemy się bowiem zdecydować na intensywną sesję interwałową jak także długodystansową przejażdżkę rekreacyjną przy ulubionym serialu.

W trakcie wykonywania ćwiczeń na rowerku zaangażowane są w głównej mierze mięśnie łydek, ud, a także pośladków i brzucha. Co oznacza, że działają one holistycznie na całe ciało, pozwalając trenować najbardziej kluczowe partie. Regularne sesje na rowerku stacjonarnym pomogą wysmuklić sylwetkę, a także nabrać jej pożądanych kształtów. Kolejna zaleta rowerka stacjonarnego jest brak oporu mechanicznego, który jest bardzo częstym powodem urazów stawów. W przypadku tego urządzenia stawy zyskują na lepszej ruchomości. Co w przyszłości z pewnością zaprocentuje, niwelując ryzyko problemów z układem kostno-stawowym.

