Co robić, kiedy auto się zepsuje? Samodzielny zakup części do samochodów osobowych

Kiedy nadchodzi moment, że samochód musi trafić do warsztatu, bardzo często okazuje się, że naprawa będzie kosztowała znacznie więcej niż się spodziewałeś. Dobrym rozwiązaniem na obniżenie kosztu naprawy jest wówczas samodzielne znalezienie i kupienie części po okazyjnej cenie.

Jakie części samochodowe można kupić samodzielnie? Używane, regenerowane czy nowe? Gdzie szukać części do samochodów osobowych?

Jakie części samochodowe można kupić samodzielnie?

Jeżeli wiesz dokładnie, o jaki element chodzi (na przykład skonsultowałeś to z mechanikiem lub znasz numer części rekomendowanej przez ASO), możesz samodzielnie kupić w zasadzie wszystkie części samochodowe. Mogą to być zarówno markowe części, jak i zamienniki – wycieraczki, klocki hamulcowe, oleje, akcesoria, żarówki, kosmetyki, tarcze hamulcowe, hamulce, sprzęgło czy filtry. Warto jednak pamiętać, by pomysł samodzielnego zakupu części skonsultować najpierw z mechanikiem, który ma przeprowadzać naprawę, ponieważ bardzo często może mieć on dostęp do tańszych zamienników lub markowych części w cenach hurtowych.

Używane, regenerowane czy nowe?

Części eksploatacyjne, takie jak klocki i tarcze hamulcowe, filtry czy oleje, muszą być zawsze wymieniane na nowe. W przypadku innych elementów, jak na przykład sprężarka, można zdecydować się na tak zwane części regenerowane, których pierwotna funkcjonalność została przywrócona za pomocą różnych procesów fizycznych i chemicznych. Natomiast akcesoria lub niezbyt istotne dla ogólnego działania samochodu części (na przykład osłona chłodnicy, klamki czy zagłówki) można spokojnie kupować używane.

Gdzie szukać części do samochodów osobowych?

W przypadku, jeżeli cena za całą usługę naprawy samochodu wyda ci się wysoka, warto zapytać mechanika o wartość części, które musi zakupić. Bardzo dobrą praktyką jest samodzielna kontrola, jaka jest ich cena w internecie. Bardzo często zdarza się, że części zamienne wysokiej jakości znalezione przez internet mogą kosztować nawet kilka razy mniej. Należy się zawsze upewnić, że dana część jest w stu procentach sprawna, nie była używana, posiada wszelkie konieczne dla bezpieczeństwa atesty i spełnia wszelkie niezbędne normy. Przed zakupem koniecznie skonsultuj się z mechanikiem – on może znać więcej szczegółów niż podaje sprzedawca oraz zweryfikuje czy model części jest na pewno odpowiedni. Bardzo łatwo się pomylić na przykład podczas zakupu części, która wygląda tak samo, mimo przeznaczenia do różnych wersji pojazdów (na przykład ten sam model pojazdu, ale z mocniejszym silnikiem często wymaga innych parametrów elementów układu hamulcowego). Doskonałym przykładem godnego polecenia sklepu, gdzie kupisz części samochodowe (do większości popularnych marek), części oe, elementy wymieniane okresowo (oleje silnikowe, klocki hamulcowe czy płyn chłodniczy) i wiele innych jest motostacja.com.

Materiał partnera