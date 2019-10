CBA prześwietla oświadczenia majątkowe burmistrza

Pod koniec marca tego roku, do naszej redakcji trafiły dwa anonimowe pisma. Wynikało z nich, że burmistrz Trzebnicy rzekomo nie podał wszystkich informacji w oświadczeniach majątkowych. Dodatkowo z informacji wynikało, że pisma wysłane zostały do CBA oraz do jednej z wrocławskich gazet. Teraz okazuje się, że CBA, wszczęło postępowanie kontrolne. O co chodzi?

CBA zainteresowało się nieruchomościami, które nabywał burmistrz Trzebnicy Marek Długozima oraz jego dzieci. O dziwo wzmianki o wspomnianych nieruchomościach próżno szukać w oświadczeniach majątkowych burmistrza. I właśnie dlatego CBA chce to skontrolować.

W najnowszym numerze przeczytacie o co dokładnie chodzi. Jakie nieruchomości nabywał burmistrz i jego dzieci?