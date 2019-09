Wiecznie żywa klasyka na półce z książkami dla dzieci

Szukając książek odpowiednich dla małych dzieci, zwykle analizujemy przede wszystkim nowości wydawnicze. Nie jest to złe podejście, na rynku księgarskim nie brakuje bowiem mądrych książek zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. Czy jednak oznacza to, że powroty do pozycji klasycznych nie są zalecane! Oczywiście, że nie – wiele książek popularnych przed dziesięcioleciami wcale nie straciło na aktualności.

Wiersze Juliana Tuwima

„Rzepka”, „Zosia Samosia”, nieśmiertelna „Lokomotywa”… Lista wierszy Juliana Tuwima, które wychowały zarówno naszych dziadków, jak i nas, jest wyjątkowo długa. Możemy przy tym nie słyszeć ich przez pół życia, mieć wrażenie, że wszystkie zapomnieliśmy, kiedy jednak ktoś zaintonuje przy nas „Biega, krzyczy pan Hilary…” natychmiast zaczynamy przypominać sobie, w jakich miejscach zapominalski właściciel okularów zdążył ich już poszukać. Wiersze Tuwima są tak dobrze wspominane zarówno dlatego, że szybko wpadają w ucho, jak i z uwagi na ich przesłanie. Poczucie humoru autora sprawia, że nawet te, które mają czytelny morał, nie są wcale odbierane jako nachalne. Potrafią być zresztą dość przewrotne śmiejąc się z naszych wad, nie piętnując ich jednak. Nie bez znaczenia jest i to, że proste rymy łatwo zapadają w pamięć. Już po kilku powtórzeniach dziecko zaczyna przypominać sobie nawet nie końcówki, ale całe wersy, wspólne czytanie zmienia się więc w przygodę, z którą do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Rodzic może wiec recytować wiersze, zachęcać do opowiadania ich treści z podziałem na rolę i wspierać w ten sposób zarówno rozwój pamięci, jak i koncentracji malucha.

Kubuś Puchatek w każdym domu

Opowiadania o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach także mają już wiele lat. Z całą pewnością jednak nie straciły na popularności. Pewną zasługę należy przypisać tu koncernowi medialnemu Disney, który przygarnął misia o bardzo małym rozumku i nieco odświeżył jego wizerunek. Nawet krytycy bajek Disneya przyznają jednak, że autorzy współpracujący z koncernem postarali się, aby nie zgubić gdzieś ducha pierwowzoru. Zarówno w starszych wydaniach, jak i w nowszych wersjach Kubuś i jego przyjaciele bawią więc przede wszystkim dlatego, że posiadają wyraziste charaktery, pewien dystans do siebie i niezwykłe przygody. Dziecko może przy tym dorastać z bohaterami książek o Puchatku najpierw koncentrując się przede wszystkim na ich warstwie przygodowej, potem zaś odkrywając, że same postaci nie są wcale jednoznaczne. I o ile młodsze dzieci przepadają za Kubusiem, starsze zaczynają w pewnym momencie kibicować Królikowi.

