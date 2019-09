Weekend z dzieckiem – pomysły na odpoczynek od szkoły

Dziecko, tak samo, jak dorosły, nie żyje samą szkołą i pracą w domu. Potrzebuje chwili odpoczynku i ucieczki od codziennych obowiązków. Aby oczyścić umysł, warto wybrać się na jednodniową wycieczkę za miasto i skorzystać z uroków odwiedzanych miejsc. Zapraszamy do zapoznania się z gotową listą pomysłów na takie wypady.

Do labiryntu

Każdy wie co to jest labirynt – zazwyczaj spotyka się go w krzyżówkach i książeczkach dla dzieci. Ten jednak jest prawdziwy i jest to doskonała zabawa dla całej rodziny! Wystarczy poszukać w sieci najbliższego miejsca tego typu. Zazwyczaj organizuje się takie tunele w polach kukurydzy – odpowiednio posadzone plony tworzą skomplikowane labirynty, których rozwiązaniem jest dojście na przeciwną stronę lub znalezienie środka tego zagadkowego tunelu. Najczęściej ta atrakcja jest darmowa, a więc jedyny koszt to paliwo lub bilet autobusowy. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą wody i prowiantu – na miejscu zazwyczaj nie uświadczycie sklepu.

W góry

Jeśli macie to szczęście, że w niedalekiej odległości od Waszego miejsca zamieszkania są góry – na przykład, jeśli mieszkacie na Dolnym Śląsku, to proponujemy udać się do Czech, aby zobaczyć jaką doskonałą formą aktywnego wypoczynku jest spacer pośród korony drzew. Ścieżka w chmurach – jak potocznie określa się tę atrakcję położona jest w niewielkiej odległości od Polsko – Czeskiej granicy. Jest to długa ścieżka, umiejscowiona wysoko nad ziemią, której zwieńczeniem jest wieża widokowa. Dodatkową atrakcją jest możliwość zjazdu z samej góry specjalną zjeżdżalnią, przeznaczoną zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Pod namiot

W ciepłe miesiące roku proponujemy wybrać się pod namiot. Wystarczy namiot, prowiant, grill, węgiel i dobre humory. Najczęściej pola namiotowe są umiejscowione blisko jeziora co czyni taki wypad jeszcze atrakcyjniejszym. Pamiętajcie, aby zabrać paletki do gry, piłkę do wody, planszówki oraz karty. Z mniej rozrywkowych przedmiotów warto pamiętać o sprayu na komary, latarce, power banku oraz apteczce.

Park w mieście

Zaletą parku jest to, że nie potrzeba nawet samochodu, aby się do niego dostać – wystarczą rowery i odrobina czasu. Sprawdź, czy w Waszej okolicy organizowane są festyny, pikniki dla dzieci i dorosłych. Jest to niezwykle tania, a jednocześnie atrakcyjna okazja do spędzenia wolnego weekendu na dworze. Jeśli nie interesują Was masowe imprezy, wybierzcie mniej uczęszczany park, zabierzcie ze sobą kocyk i akcesoria sportowe, które lubicie. Czasami w parkach jest możliwość rozpalenia grilla – to jednak sprawdźcie jeszcze przed udaniem się do danego parku i oczywiście, jeśli jest na to zgoda zachowajcie maksimum ostrożności.

Niezależnie od tego, jaką formę odpoczynku wybierzecie, jedna wspólna cecha łączy wszystkie zaproponowane przez nas atrakcje – jest nią wypoczynek na świeżym powietrzu. Świeże powietrze bogate w tlen doskonale wpływa na nasz organizm a w szczególności na rozwijające się mózgi naszych dzieci. Dlatego też warto zadbać o rozwój naszych pociech i wybrać, się wypocząć na łonie natury.

