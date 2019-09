Sala szkoleniowa – jakie wyposażenie jest niezbędne?

Chcesz urządzić firmową salę szkoleniową? A może szukasz miejsca, które mógłbyś wynająć w celu przeprowadzenia warsztatów? W obu przypadkach powinieneś wiedzieć, jakie wyposażenie musi się znaleźć w pomieszczeniu, którego przeznaczeniem są tego typu wydarzenia. Nie każda sala szkoleniowa będzie bowiem równie dobrze spełniać swoje zadanie.

Nowoczesne i wygodne meble – sala szkoleniowa

Wyposażenie meblowe to często pierwsza rzecz, na którą zwracają uwagę uczestnicy warsztatów zaraz po wejściu do sali. Warto upewnić się, że jest wygodne. Od tego, czy krzesła są komfortowe i czy uczestnicy mogą swobodnie pracować przy stole zależy ich samopoczucie oraz efektywność. Ma to wpływ także na ich stopień koncentracji. Jeśli nic im nie przeszkadza, mogą bez przeszkód skupić się na słowach prowadzącego.

Nie każdy o tym pamięta, ale to jaki wygląd ma sala szkoleniowa, ma również znaczenie wizerunkowe. Zwłaszcza w przypadku szkoleń organizowanych dla osób spoza Twojej firmy. Jeśli wystrój jest nowoczesny, Twoja firma prawdopodobnie również będzie się kojarzyła z postępem.

Sprzęt elektroniczny

Wielu prowadzących potrzebuje ekranu w czasie szkoleń, by móc prezentować na nim slajdy lub filmy wideo. Dlatego przed zajęciami upewnij się, że na sali znajduje się telewizor lub projektor, który będzie kompatybilny z Twoim sprzętem. Na szczęście niejedna sala szkoleniowa we Wrocławiu jest wyposażona w ekran. Być może potrzebne będą też dobre głośniki. Do tego uczestnicy warsztatów powinni móc korzystać z Wi-Fi.

Serwis kawowy w sali szkoleniowej we Wrocławiu

Wielogodzinne szkolenia nie należą do rzadkości. Jeśli organizujesz długie warsztaty, upewnij się, że na sali lub w jej pobliżu znajduje się serwis kawowy. Dzięki temu podczas przerw każdy z uczestników będzie mógł uraczyć się kubkiem kawy bądź herbaty i nabrać energii na dalszą część spotkania. Jeśli sala szkoleniowa znajduje się w centrum, można też wybrać się do okolicznych kawiarni. To rozwiązanie jest jednak bardziej czasochłonne.

Klimatyzacja – najlepsza na upał

Upały coraz częściej dają się we znaki, zwłaszcza w okresie letnim. Tymczasem sala szkoleniowa to miejsce, gdzie temperatura powinna być optymalna – inaczej trudno będzie się skoncentrować na zajęciach. Z tego powodu obowiązkowym elementem wyposażenia takich sal stał się klimatyzator. Na szczęście coraz łatwiej można znaleźć firmy, które oferują wynajem klimatyzowanych pomieszczeń. Takie są na przykład sale szkoleniowe udostępniane przez IdeaPrestige, znajdujące się w samym centrum Wrocławia.

Rośliny – odrobina zieleni w pomieszczeniu

Możesz zastanowić się też nad dodatkowymi elementami wyposażenia, takimi jak doniczki z roślinami albo wazony. Zieleń dobrze wpływa na samopoczucie. Niektórzy twierdzą też, że rośliny mogą pobudzać kreatywność. Dlatego warto wstawić je do sali szkoleniowej. Dzięki temu wnętrze będzie też wyglądało bardziej przystępnie.

Warto pamiętać o wszystkich tych elementach wyposażenia przy urządzaniu własnej sali szkoleniowej lub szukaniu pomieszczenia na wynajem. To ostatnie rozwiązanie jest polecane przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, które nie mogą organizować warsztatów w swoich niewielkich siedzibach bądź chcą zaoszczędzić na zakupie sprzętów i mebli.

Artykuł sponsorowany