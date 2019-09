Pomogą chorym na ciężkie schorzenie skóry

Wrodzone pęcherzowe oddzielanie się naskórka to rzadko występujące, ale niezwykle uciążliwe schorzenie. Do placówek świadczących pomoc cierpiącym na nie mieszkańcom regionu dołączył właśnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Podległa samorządowi województwa placówka jest piątą na Dolnym Śląsku, która zagwarantuje chorym pełne leczenie i opiekę medyczną.

Pacjenci z całego województwa dolnośląskiego dotknięci wrodzonym pęcherzowym oddzielaniem się naskórka i będący pod opieką Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, otrzymają opatrunki, wszelkie wyroby medyczne, opiekę lekarską i pielęgniarską, co więcej – w razie potrzeby – artykuły te zostaną dostarczone im do domu. Działalność szpitala w tym zakresie z pewnością przyczyni się do ułatwienia funkcjonowania chorych w codziennym życiu.

– Cieszymy się, że takie działania będą podejmowane przez szpital prowadzony przez województwo. Jest to choroba rzadka, ale bardzo dotkliwa, więc wsparcie tych pacjentów jest niezwykle ważne – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Leczenie w przypadku wrodzonego pęcherzowego oddzielania się naskórka polega na szczególnej pielęgnacji, stosowaniu środków dezynfekcyjnych, opatrunków czy leków miejscowych. Niestety nie ma leku, którego zażywanie prowadziłoby do wyleczenia schorzenia. Zastosować można jedynie leczenie objawowe.

Pęcherzowe oddzielanie się naskórka to choroba, która determinuje każdą aktywność człowieka i wszystko co związane jest z normalnym życiem: ubiór, sposób wypoczynku i aktywności fizycznej, bliskość z drugim człowiekiem czy akceptację samego siebie. Pacjenci zmuszeni są codziennie zabezpieczać swoje ciało opatrunkami. Główną cechą choroby jest wybitna wrażliwość skóry na urazy. Najcięższe postacie choroby związane z uszkodzeniem głębokich warstw skóry są śmiertelne w okresie płodowym, noworodkowym lub prowadzą do trwałego istotnego kalectwa, uniemożliwiającego jakiekolwiek funkcjonowanie. Postacie najłagodniejsze stanowią dyskomfort, ale nie powodują większych ograniczeń w normalnej aktywności. Pomiędzy tymi ciężkimi i łagodnymi odmianami choroby najczęściej występują te o średnim nasileniu. Charakteryzuje je obecność pęcherzy, nadżerek, bliznowacenia, przykurczów, często na skutek błahych urazów.