Podstawowe akcesoria do salonu fryzjerskiego

Jak wyposażyć swój nowy salon fryzjerki, by być w przyszłości przygotowanym na wykonanie każdej usługi? Sprawdź, jakie podstawowe akcesoria będą niezbędne, by nie tracić czasu na wielogodzinne przeszukiwanie sklepów i hurtowni fryzjerskich. Akcesoria i sprzęt fryzjerski oznaczają też spore wydatki finansowe. Zaplanuj więc wszystko tak, by właściwie przygotować miejsce do pracy, ale w rozsądnym przedziale cenowym. W co zainwestować na początku?

Jakie akcesoria będą niezbędne?

Oczywiście uniwersalne akcesoria fryzjerskie, które przydadzą się każdemu fryzjerowi to narzędzia m.in. do strzyżenia, modelowania czy farbowania. Musisz jednak narzędzia odpowiednio dobrać do oferowanych przez Ciebie usług, jeśli np. specjalizujesz się w przedłużaniu włosów, to konieczne będzie zakupienie specjalnych szydełek, cążek czy ringów z silikonem.

O te narzędzia zadbaj w pierwszej kolejności:

akcesoria do strzyżenia – nożyczki, degażówki, trymery, brzytwy, maszynki do golenia. Jeśli kupujesz nożyczki, zwróć koniecznie uwagę na ich rozmiar. 6,5 idealne będą dla mężczyzn, 5,5 – 5,0 dla kobiet. W przypadku maszynek koniecznie dobierz taką, która oferuje więcej możliwości i różne długości strzyżenia.

– tutaj zwróć uwagę na miseczki (najlepiej ceramiczne, z plastikowych trudno schodzi farba), pędzle, folie, aluminiowe, łopatki, wagę. Niezbędne będą też fartuchy ochronne, kołnierze, i jednorazowe rękawiczki. Jeśli Twój budżet jest nieco większy możesz rozważyć zakup również lub czepków. Z początku poradzisz sobie bez nich, zastępujące te profesjonalne akcesoria folią aluminiową. Klientki jednak przykładają dużą uwagę również do zapewnionego przez Ciebie komfortu i serwisu. sprzęt ułatwiający modelowanie i stylizowanie fryzur – z pewnością podstawowym sprzętem będą różnej grubości okrągłe szczotki i suszarka. Oprócz tego klipsy, papiloty, szpikulce i grzebienie.

Sprzęt elektryczny

Oprócz suszarki czy maszynki elektrycznej potrzebujesz jeszcze:

lokówki,

falownice

termoloki

Przemyśl też zakup suszarki hełmowej i sprzętu awaryjnego, z którego skorzystasz, jeśli poprzedni odmówi współpracy. Dlatego wyposażając salon zakup od razu najlepiej dwie suszarki. W razie poważniejszej usterki, szybko wymienisz ją na nowszą. Na początku możesz korzystać z jednej maszynki do strzyżenia. Kup jednak taką, która zapewni kilka regulacji długości strzyżenia i będzie zasilana akumulatorem i na prąd. Dzięki temu Twój sprzęt będzie zawsze gotowy do działania.

Sprzęt pomocniczy

Podczas wykonywania swoich usług musisz dbać również o porządek i ład w salonie, jak i o estetyczne wykonywanie wszystkich usług. W tym celu konieczne będzie zakupienie jednorazowych produktów ochronnych – czepków, kołnierzyków, peleryn, a także masek, jeśli zapewniasz np. keratynowe prostowanie włosów. Oprócz tego zainwestuj w pędzle typu karkówki, którymi usuniesz resztki ściętych włosów z twarzy, szyi czy karku.

Oprócz tego potrzebujesz ręczniki papierowe, narzędzia i produkty do czyszczenia salonu i dezynfekcji – gumowe miotły, płyny do dezynfekcji, czy spryskiwacze do szyb, by Twoje lustra zawsze lśniły czystością.

Czym się kierować przy doborze akcesoriów?

Dobrze dobrane narzędzia mają ogromny wpływ na wysoką jakość oferowanych usług fryzjerskich. Dlatego zdecydowanie warto wybierać typowo profesjonalne narzędzia, dedykowane fryzjerom. Np. nożyczki ze stali, prostownice z opcją jonizacji, z tytanowymi płytkami czy maszynki z szeroką regulacją strzyżenia. Warto zadbać też o dodatki, np. spryskiwacze, produkty termoochronne, odżywki do włosów, olejki odżywcze itd.

Miejsce na przydatne akcesoria

Urządzając salon fryzjerski, musisz również zaplanować, gdzie schowasz te wszystkie akcesoria fryzjerskie. Zwróć uwagę, by wszystkie szczotki, nożyczki, czy akcesoria do farbowania miały swoje stałe miejsce, tak by fryzjer mógł po nie swobodnie sięgnąć i nie pozostawały na zewnątrz, tworząc efekt nieładu i chaosu w całym salonie. Organizery na kółkach, paski na narzędzia czy szafki rozwiążą ten problem. Pomogą zapanować nad ładem w salonie i sprawią, że sama praca będzie o wiele przyjemniejsza i zarazem łatwiejsza.

