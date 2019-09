On-site SEO a off-site SEO – poznaj różnicę

Jeśli masz swoją stronę internetową, z pewnością zależy Ci na tym, aby była ona dobrze widoczna w sieci, a tym samym dopasowana do kryteriów wyszukiwarki Google. Temu właśnie służy SEO. Optymalizacja strony internetowej pod wytyczne Google obejmuje z kolei dwa rodzaje działań, popularnie określane jako on-page SEO oraz off-page SEO. Na czym polega różnica?

Czym jest Search Engine Optimization?

Zacznijmy od samego początku, czyli krótkiego wyjaśnienia czym jest SEO. Termin ten, z języka angielskiego Search Engine Optimization, określa optymalizację stron internetowych pod wyszukiwarki, w naszym przypadku głównie pod wyszukiwarkę Google. Chodzi tutaj o to, aby poprawić widoczność Twojej strony w organicznych (naturalnych, nie płatnych) wynikach wyszukiwania. Służy temu przede wszystkim poprawa technicznych aspektów witryny, treści, jakie znajdują się na stronie oraz pozyskiwanie linków przychodzących. Cel? Strona ma być widoczna i należy pozyskać dla niej ruch z bezpłatnych wyników wyszukiwania.

Z SEO nierozerwalnie łączy się pozycjonowanie stron, obejmujące wszelkie działania mające na celu zdobycie i utrzymanie jak najwyższej pozycji dla konkretnych słów / fraz kluczowych w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce internetowej. SEO polega na udoskonalaniu strony i stanowi jedną z najskuteczniejszych metod wykorzystywanych w pozycjonowaniu.

W działaniach SEO możemy rozróżnić te związane z samą stroną (on-page) oraz te poza nią (off-page) – wszystkie jednak istotne, oddziałujące na siebie, tworzące różne kombinacje, a także, w zależności od konkretnego słowa kluczowego, posiadające różną wagę i znaczenie. Wszystkie niezbędne, aby odnieść sukces.

SEO on-page

Działania SEO związane ze stroną, czyli on-page SEO, mają na celu przede wszystkim optymalizację techniczną strony (np. poprzez dostosowywanie jej do standardów W3C czy zmniejszanie objętości kodu, co poprawia szybkość ładowania strony) i umieszczenie na niej wartościowej treści oraz kontrolowanie wszystkiego, co się z tą treścią dzieje. Wszelkich zmian dokonujesz tutaj na własnej stronie internetowej i obejmują one m.in.:

tworzenie wartościowych tekstów i zmiany w tych tekstach (wydłużanie artykułów, zmiany tytułów),

tworzenie przejrzystej struktury (w tym rozmieszczenie tekstu na stronie, wprowadzenie linków wewnętrznych pomiędzy zasobami strony),

analiza, a następnie wprowadzanie na stronę i odpowiednie rozmieszczenie w jej strukturze słów kluczowych.

Stała praca z wymienionymi czynnikami sprawi, że Twoja witryna będzie lepiej odczytywana przez roboty wyszukiwarki, zyskując lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania.

SEO off-page

Off-page SEO obejmuje wszystko to, co dzieje się poza stroną. Tutaj do najistotniejszych czynników zaliczymy z pewnością pozyskiwanie odpowiednich linków. Pożądaną ich ilość oraz jakość uzyskasz np. dzięki obecności w mediach społecznościowych, a także za pośrednictwem artykułów sponsorowanych. Budowanie linków powinno być jednak procesem konsekwentnym i przemyślanym – przypadkowe umieszczanie wpisów na różnych serwisach nie przyniesie Ci bowiem oczekiwanych rezultatów. Warto postawić na portale o dobrych parametrach czy te specjalistyczne o wysokiej wartości merytorycznej, ściśle związane z branżą, w jakiej działasz.

Istotnym wsparciem dla działań off-site SEO będą także wszelkie czynniki i działania pomagające Twojej marce. To przede wszystkim dobry produkt, ale także profesjonalny proces obsługi klienta, czy dbanie o wizerunek firmy poprzez monitorowanie opinii i recenzji na temat produktu (w tym w mediach społecznościowych), czy też tworzenie i pielęgnowanie dobrych relacji ze środowiskiem branżowym.

