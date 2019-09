Ogrzewanie na podczerwień – jak działa i czy warto w nie inwestować?

Ogrzewanie na podczerwień powoli staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem w naszych domach i mieszkaniach. Dzięki nietypowemu sposobowi grzania znacząco odstaje od klasycznych systemów konwektorowych, a także nierzadko charakteryzuje się naprawdę unikatowym designem. Czy warto zainteresować się grzejnikami na podczerwień? Jak one działają i jakie korzyści płyną z ich używania?

Czym jest i jak działa ogrzewanie na podczerwień?

Ogrzewanie na podczerwień wykorzystuje dobrze znane w fizyce zjawisko promieniowania. Grzejnik zasilany energią elektryczną generuje ciepło, które promieniując do pomieszczenia nie ogrzewa jego powietrza, ale wszystkie obiekty i osoby wewnątrz. Dzięki temu uzyskane ciepło jest odczuwane przez nas jako przyjemne i trochę można porównać je do ciepła, jakie bije od pieca kaflowego. W przypadku podczerwieni nie musimy jednak dbać o „palenisko”, a całe wnętrze domu czy mieszkania jest równomiernie nagrzane, dzięki czemu nie odczuwamy dyskomfortu np. przechodząc z pokoju do pokoju.

Zalety i wady ogrzewania na podczerwień

Największą zaletą ogrzewania na podczerwień jest właśnie to, że nagrzewa ono przedmioty i ludzi znajdujących się w pomieszczeniu, zamiast powietrza. Dzięki temu ciepło pozostaje wewnątrz na dłużej, a my odczuwamy je inaczej, przez co nie musimy ustawiać grzejnika na bardzo wysokie obroty. Jest to również bardzo dobra alternatywa dla zwykłego ogrzewania w przypadku osób uczulonych na kurz, ponieważ nie powoduje ruchu jego cząsteczek w powietrzu, jak to jest w przypadku tradycyjnego ogrzewania konwektorowego. Minusem dla niektórych osób może być zasilanie prądem elektrycznym, a także jasne światło, które niektóre grzejniki mogą wydzielać. Z tego powodu dobrze jest wybrać takie ogrzewanie mądrze, najlepiej u sprawdzonego producenta, jak np. https://ekopodczerwien.pl/.

Czy warto zdecydować się na instalację grzewczą na podczerwień?

Dla wielu osób ogrzewanie na podczerwień może być bardziej atrakcyjne, niż klasyczne. Dotyczy to nie tylko alergików, ale także osób które często i „z byle powodu” marzną – w takiej sytuacji będą czuły się dużo lepiej, gdy grzejnik ogrzeje coś więcej, niż tylko powietrze. Wymiana tradycyjnego ogrzewania na to wykorzystujące podczerwień może wydawać się drastyczna, jednak z drugiej strony niesie ze sobą wiele korzyści i warto jest się nim zainteresować.

