Konkurs Rossmanna „Stań na własnych nogach” rozstrzygnięty

Klienci drogerii Rossmann zdecydowali: pierwszą nagrodę – grant w wysokości 30 000 zł na rozwój swojego pomysłu – otrzyma Joanna Koralewska za projekt „Relove – wielorazowe płatki kosmetyczne”.

Druga nagroda – 20 000 zł powędruje do Anny Lubner-Piskorskiej autorki gry logopedycznej „Lody”. 10 tys. zł (trzecia nagroda) przypadnie Paulinie Famielec, projektantce sensorycznej książeczki dla dzieci „Cicha książka”.

Do akcji „Stań na własnych nogach”, razem z Fundacją Mamo Pracuj, zaprosiliśmy dziewczyny, kobiety, mamy zajmujące się wytwarzaniem „chałupniczo” np. ubranek, domowych kosmetyków, torebek, dekoracji czy zabawek. Chcieliśmy dać im szansę na zaprezentowanie swoich wyrobów ponad 7 milionom członków Klubu Rossmann. Nagrody pieniężne mają być dla uczestniczek konkursu zachętą do przekucia dotychczasowego hobby w źródło utrzymania, wystartowania z własnym biznesem.

Do konkursu zgłoszonych zostało prawie pół tysiąca różnych projektów. Ponad połowa z nich powstała z myślą o dzieciach. Ich autorkami zwykle były mamy przebywające na urlopach wychowawczych. Popularne były także projekty kosmetyczne, modowe, wnętrzarskie, których często wspólnym mianownikiem była troska o środowisko.

Głosowało kilkadziesiąt tysięcy klubowiczów. Joanna Koralewska, tryumfatorka naszej akcji, autorka pomysłu „Relove – wielorazowe płatki kosmetyczne” przedstawiła nam siebie jako „kobietę ze zdrowym podejściem do zdrowego stylu życia i ekologii” (zdradziła też, że jest „szczęśliwie zakochana”, ma psa i kota oraz lubi mleczną czekoladę i głośny śmiech). Jej płatki do demakijażu, „stworzone z miłości do naturalnej pielęgnacji i naszej planety”, uszyte są w 100 proc. z naturalnych tkanin lub bambusa z algami morskimi. W zależności od użytego materiału w różny sposób dobroczynnie wpływają na nasza skórę. Można je prać w pralce, w temperaturze do 60 stopni i używać wiele razy.

Anna Lubner-Piskorska, autorka „Lody – uniwersalna gra logopedyczna” jest mamą, ale też nauczycielką i dyplomowaną logopedą. Jej gra ma nie tylko zaciekawić, bawić, ale także uczyć dzieci prawidłowej wymowy trudnych głosek, w myśl zasady „Piękna wymowa jest ważna”.

Paulina Famielec, która wymyśliła i wykonała piękną – oraz mądrą – „Cichą książkę/książkę sensoryczną” jest mamą Antka i Julki, a miłość do szycia – jak zapewnia – odziedziczyła po dziadku, który był krawcem oraz mamie. Książeczki są uszyte z certyfikowanej bawełny oraz filcu, mają bawić – ucząc i uczyć – bawiąc.

Wszystkim laureatkom gratulujemy.