Jaki środek do czyszczenia fug sprawdzi się najlepiej w sanitariatach budynków użyteczności publicznych

Wymagania dotyczące czystości przestrzeni użyteczności publicznej są bardzo wysokie. Ich nieprzestrzeganie może skończyć się nałożeniem wysokiej kary lub zamknięciem danego miejsca. Szczególnie ważne jest zachowanie odpowiedniego poziomu czystości w sanitariatach budynków użyteczności publicznej. Punktem newralgicznym takich miejsc są fugi, w których łatwo pojawiają się grzyby i pleśń, mające negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Jak dbać o fugi w miejscach publicznych? Po jakie środki sięgać?

Dlaczego fugi w sanitariatach wymagają aż tak dużej uwagi?

Fugi zarówno w sanitariatach miejsc publicznych, jak i w prywatnych łazienkach, stanowią często miejsce problematyczne. Płytki, którymi najczęściej wyłożone są takie pomieszczenia, świetnie chronią ściany przed wodą. Fugi są jednak punktem newralgicznym – nieczyszczone bardzo szybko pokrywają się nieestetycznym osadem, a w niedługim czasie również pleśnią, którą ciężko usunąć. Nagromadzona w pomieszczeniu wilgoć sprzyja namnażaniu się grzybów i pleśni, które na fugach znajdują sobie idealne miejsce rozwoju.

Kontrola czystości pomieszczeń użyteczności publicznej nie zaakceptuje jednak obecności jakichkolwiek zabrudzeń fug. Pleśń i grzyby mogą bowiem przyczyniać się do reakcji alergicznych osób uczulonych, reakcji skórnych i innych problemów zdrowotnych. Jak więc zadbać o fugi w pomieszczeniach sanitarnych?

Regularne czyszczenie fug

Podstawą odpowiedniego sprzątania pomieszczeń sanitarnych jest regularność. To samo dotyczy również fug. Powinny one być czyszczone przy każdym myciu kafelek. Pomoże to uniknąć osadzania się osadu i powstawania zaczątków pleśni i kolonizowania tych przestrzeni przez grzyby. Dzięki regularnemu używaniu specjalistycznych, uniwersalnych środków czyszczących do fug uda się uniknąć potrzeby ratowania sytuacji, w której znany czarny osad na stałe osadził się już na fugach.

Ważne jest, by do rutynowego czyszczenia fug używać odpowiednich narzędzi i środków. Na stronie clinex.com.pl znaleźć można cenne rady dotyczące wyboru najskuteczniejszych, specjalistycznych środków czystości. W przypadku regularnego, rutynowego sprzątania niepotrzebna będzie nawet szczoteczka – wystarczy nałożyć odpowiedni środek, pozostawić na chwilę, po czym dokładnie spłukać fugi wodą

Czyszczenie silnie zabrudzonych fug

Jeśli doszło już do sytuacji, że fugi pokryte zostały pleśnią i grzybami nie ma na co czekać. W takim wypadku konieczne jest jak najszybsze zastosowanie profesjonalnych środków, które poradzą sobie z silnymi zabrudzeniami. Płyn do czyszczenia fug powinien bez problemu radzić sobie z nagromadzonymi warstwami osadu i trudnymi zabrudzeniami, takimi jak olej.

Możliwe jest również wykonanie maszynowego czyszczenia fug. Ten sposób sprawdzi się najlepiej w sytuacjach istniejących już dużych zabrudzeń i wielowarstwowych osadów. Przy użyciu odpowiednich szczotek i środka myjącego można pozbyć się całkowicie pleśni, grzybów i rozwijających się bakterii. Więcej na ten temat przeczytać można w artykule pod tytułem „Jaki środek do czyszczenia fug sprawdzi się najlepiej?” .

Materiał sponsorowany