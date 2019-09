Jak zwiększyć swoją odporność? Mamy sprawdzone sposoby!

Sezon jesienno-zimowy to okres, w którym szczególnie narażeni jesteśmy na infekcje i przeziębienia. Zmieniające się warunki pogodowe, mniej słońca i więcej deszczowych dni to idealne środowisko do rozwoju wirusów. Już teraz zadbajmy o nasz organizm, wzmacniając jego odporność, dzięki czemu będziemy cieszyć się zdrowiem i doskonałą formą przez cały sezon.

Po pierwsze: dieta

Wzmacnianie organizmu warto rozpocząć od prawidłowo zbilansowanej diety. Po sezonie bogatym w warzywa i owoce pełne witamin oraz minerałów, nasze jesienne menu często obfituje w pokarmy rozgrzewające i sycące, lecz bazujące na węglowodanach prostych, tłuszczu i cukrze. Zamiast więc wzmacniać odporność, zwyczajnie ją osłabiamy. Warto więc przygotować się do sezonu i zanim świeże warzywa i owoce znikną z naszego ogródka, przygotować z nich zdrowe przetwory. Nie każdy zdaje sobie sprawę z potęgi kiszonek. Te przygotowane samodzielnie ze sprawdzonych produktów są doskonałym probiotykiem. Zawierają one nie tylko dużą dawkę witamin takich jak B1, B2, B3, C, A, E, K, ale również kwas mlekowy, który posiada szereg właściwości prozdrowotnych, między innymi reguluje florę bakteryjną, usprawnia trawienie, a także oczyszcza organizm i wzmacnia układ immunologiczny. Do kiszenia doskonale nadają się ogórki, kapusta, papryka, buraki czy nawet kalafior lub marchewki.

Ponadto jesienno-zimowa dieta powinna również obfitować w pełnoziarniste produkty, chude mięso, a także tłuste ryby. Zamiast ciasteczek do kawy warto sięgać po suszone owoce oraz orzeszki, a majonez do sałatek zamienić na oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia lub olej lniany.

Po drugie: napoje

Nawadnianie organizmu to podstawa nie tylko w upalne dni, ale i przez cały rok. W okresie jesienno-zimowym stawiamy głównie na napoje rozgrzewające. Jeśli jesteśmy miłośnikami kawy, warto ją urozmaicić dodatkiem imbiru i cynamonu. Składniki te nadadzą napojowi ciekawego smaku i aromatu, a jednocześnie korzystnie wpłyną na nasz organizm. Imbir ma właściwości rozgrzewające, antywirusowe, pomaga w walce z przeziębieniem, a dodatkowo wspomaga proces trawienia, pobudza krążenie i…uznawany jest za afrodyzjak.

Korzystnie na naszą odporność wpłynie również spożywanie soków z buraka, wody aloesowej oraz herbatek ziołowych. W przypadku tych ostatnich należy jednak zachować ostrożność i spożywać ziołowe napary zgodnie z zaleceniami producenta.

Po trzecie: ruch

Z pewnością nikogo nie zaskoczy fakt, że ruch doskonale wspomaga naszą odporność. Aktywność fizyczna jesienią i zimą nie tylko zwiększy poziom endorfin, poprawiając nasze samopoczucie, ale również pozwoli oczyścić organizm z zanieczyszczeń. Z kolei przyspieszony w trakcie ruchu oddech wspiera oczyszczanie płuc oraz dróg oddechowych z bakterii i wirusów. Doskonale sprawdza się zatem jogging, który, oprócz wspomagania odporności, posiada również szereg innych zalet. Regularne bieganie wzmacnia nasz układ kostny, rzeźbi mięśnie, pomaga spalić kalorie, a przy tym pozbyć się zbędnych kilogramów, o które jesienią i zimą nie trudno. Jogging nie wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu. Wystarczą odpowiednio dobrane buty do biegania damskie lub męskie, bielizna termoaktywna, w razie chłodniejszej lub wietrznej pogody – sportowa kurtka, rękawiczki i czapka.

Po czwarte: odpoczynek

Wydawać by się mogło, że jest to sprzeczne z wcześniejszym punktem dotyczącym aktywności fizycznej, lecz nic bardziej mylnego. Bez względu na to, czy w ciągu dnia jesteśmy aktywni fizycznie czy umysłowo, naszemu organizmowi należy się codzienna dawka odpoczynku. Spokojny, niczym nie zakłócony sen trwający 7-8 godzin to podstawa nie tylko dobrego samopoczucia, ale również kondycji całego organizmu. Jest on wówczas w stanie wytworzyć odpowiednią ilość limfocytów oraz melatoniny, które zwiększają naszą odporność.

Warto również wiedzieć, że osoby żyjące w stresie częściej narażone są na choroby i infekcje niż ci, którzy prowadzą spokojny tryb życia. Jeśli więc należymy do tej pierwszej grupy, zadbajmy o to, aby każdego dnia znaleźć przynajmniej kilkanaście minut tylko dla siebie, podczas których wyciszymy się, oczyścimy umysł i zrelaksujemy ciało. Może to być kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych, sesja jogi lub pilatesu, a dla bardziej zaawansowanych – medytacja. Czasem wystarczy tylko odpoczynek na wygodnej kanapie z kojącą muzyką w tle albo obejrzenie ulubionej komedii. Wszystko, co pozwoli nam odciąć się na chwilę od codziennych problemów, obowiązków oraz sytuacji stresowych, będzie korzystnie wpływało zarówno na nasze samopoczucie, jak i odporność organizmu.

Już dziś zadbajmy o nasz organizm, aby cieszyć się świetną formą i zdrowiem przez cały sezon. Domowe przetwory, rozgrzewające napoje, wygodne buty do biegania i przemyślany grafik dnia uwzględniający czas dla siebie to klucz do sukcesu!

Materiał promocyjny