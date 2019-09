Jak zwiększyć bezpieczeństwo dziecka w Internecie?

Okres dojrzewania to czas, w którym dzieci często zmieniają się nie do poznania. Nowi koledzy i zainteresowania, spędzanie długich godzin poza domem, a także życie w wirtualnym świecie niosą ze sobą wiele zagrożeń. Co gorsza, rodzice często tracą kontrolę nad dojrzewającymi dziećmi, które zamykają się w sobie i przestają opowiadać o swoich problemach. Jeśli obawiasz się, że Twoje dziecko spotkało coś złego, możesz sprawdzić jego aktywność w sieci. Wystarczy, że wybierzesz podsłuch na telefon, a Twoja pociecha będzie o wiele bezpieczniejsza.

Szpiegowanie telefonu dziecka to zwykle ostateczność dla rodziców, którzy obawiają się o swoje dziecko. Podsłuch na smartfona jest rozwiązaniem w przypadku, gdy próby rozmowy z pociechą nie przynoszą rezultatu. Wystarczy go zainstalować i w dowolnym czasie sprawdzić, co dzieje się z synem lub córką i jaki jest powód zmiany ich zachowania.

Facebook, Instagram, WhatsApp, czyli jak dzieci spędzają czas w sieci

Dzieci w wieku dojrzewania są wyjątkowo aktywne w sieci na portalach społecznościowych. Posiadanie konta na Facebooku lub Instagramie oraz korzystanie z WhatsApp’a to dla nich sposób na utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami. Niestety, serwisy społecznościowe niosą zagrożenia dla dzieci związane między innymi z kontaktem z pedofilami. Osoby o skłonnościach pedofilskich często podszywają się pod dzieci i wyszukują w sieci kilkunastoletnie dziewczynki lub chłopców, próbując nakłonić ich do spotkania. Podsłuch na Facebooku lub SMS daje możliwość sprawdzenia, z kim rozmawia dziecko w mediach społecznościowych lub poza nimi i jaka jest treść tych rozmów. Dzięki temu rodzic może w porę zareagować i uchronić pociechę przed poważnymi zagrożeniami.

Jak zareagować, gdy dziecko ma do czynienia z cyberprzestępczością?

Po zainstalowaniu w telefonie dziecka podsłuchu i odkryciu, że ma kontakt z cyberprzestępczością, powinno się jak najszybciej zgłosić sprawę na policję. Jest to ważne, zwłaszcza gdy z dzieckiem skontaktował się pedofil. Jeżeli odkryje się, że dziecko jest nękane przez rówieśników ze szkoły, najpierw powinno się poinformować o tym placówkę edukacyjną, która jest zobowiązana do podjęcia kolejnych działań. Jeśli szkoła nie wywiąże się z tego obowiązku, rodzic ma prawo zgłosić nękanie policji, która przekaże sprawę do prokuratury i sądu rodzinnego.

