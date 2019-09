Jak wybrać sklep jeździecki na pierwsze zakupy?

Jeździectwo to wspaniały sport, który budzi zachwyt nawet wśród osób zupełnie niezwiązanych z tematyką koni. Można go trenować niezależnie od płci czy wieku. Coraz częściej treningi rozpoczynają osoby starsze, nierzadko dochodząc przy tym do znacznego poziomu zaawansowania. Ten sport ma jedną charakterystyczną cechę – uzależnia w niesamowitym tempie. Często wystarczy jedna czy dwie lekcje, aby całkowicie zafascynować się jazdą konną. Zaczynać można bez specjalnego wyposażenia – zwykłe legginsy i buty z gładką podeszwą. Kask bez problemu można wypożyczyć w większości stajni. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wystarczy kilka tygodni lub miesięcy i początkujący jeździec zaczyna zastanawiać się nad zakupem profesjonalnego ekwipunku.

Gdzie zaczynać poszukiwania pierwszego sprzętu jeździeckiego?

Bogate oferty internetowych sklepów jeździeckich nie mają końca. Często to właśnie w ten sposób rozpoczynamy nasze zakupy jeździeckie. Niestety nie jest to najlepsza decyzja. Ubrania jeździeckie mają do siebie to, że ściśle przylegają do ciała i powinny być dobrze dopasowane. Wybór pierwszych elementów stroju przez internet może więc okazać się niemiłą niespodzianką. Znacznie lepszym wyborem jest znalezienie profesjonalnego sklepu jeździeckiego w pobliży miejsca zamieszkania. Nawet mały sklepik posiada zazwyczaj dobrze wykwalifikowaną obsługę, która będzie w stanie udzielić profesjonalnych rad. W ten sposób można nie tylko wybrać naprawdę dobrze dopasowaną odzież, ale również szybko zorientować się, która marka produktów jeździeckich najbardziej nam odpowiada. To umożliwi nam późniejsze zakupy internetowe bez obaw o ewentualne rozczarowania.

Co kupić podczas pierwszych zakupów?

Najważniejszym i podstawowym elementem wyposażenia jeźdźca jest kask. Warto jak najszybciej wyposażyć się we własną ochronę na głowę, gdyż gwarantuje to najwyższy poziom bezpieczeństwa i poziom komfortu. Drugą sprawą są bryczesy, czyli spodnie jeździeckie. Pozwalają one uniknąć obtarć i nie ślizgać się po siodle. Jeśli dysponujemy większym budżetem to warto zwrócić uwagę również na buty jeździeckie. Gwarantują one znacznie większy komfort jazdy. Jednak dla początkujących jeźdźców dobrze nadadzą się również zwykłe sportowe buty oraz czapsy.

Zestawy dla początkujących jeźdźców

Niektóre sklepy jeździeckie oferują specjalnie przygotowane zestawy. Zawierają one cały ekwipunek potrzebny osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z jeździectwem. Komplet zawiera najczęściej kask, bryczesy, czapsy i sztyblety gumowe bądź skórzane. To bardzo uniwersalny wybór dla osób, które chcą zrobić zakupy szybko i cieszyć się dobrze dopasowanymi akcesoriami. Salon jeździecki Equishop mieszczący się na al. Korfantego 105 w Katowicach posiada ofertę dla początkujących jeźdźców, tzw. „Starter Pack”. Dzięki niej można zaoszczędzić na zakupie kompletu składającego się z kasku, bryczesów, sztybletów i czaspów aż 596 zł!

Materiał partnera