Jak wybrać prezent, który ucieszy każdego mężczyznę?

Wybór prezentu dla mężczyzny nie jest sprawą prostą. Idealny upominek powinien być m.in: odpowiedni do okazji, dostosowany do stopnia zażyłości pomiędzy obdarowującym, a obdarowanym, dopasowany do możliwości finansowych kupującego. Najistotniejsze jednak, by sprawiał radość temu, kto go utrzymuje. Może to nastręczać sporo trudności.

Panowie różnią się przecież upodobaniami, wiekiem, rodzajem hobby. Pomysł, który sprawdzi się przypadku wujka domatora, niekoniecznie zachwyci nastoletniego kuzyna kochającego nowinki techniczne. Jeśli prezent wybiera kobieta, sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. Perfumy dla mamy, torebka dla koleżanki, najmodniejsza koszulka dla młodszej siostry – to wydaje się łatwe. Co jednak wręczyć mężczyźnie, który „ma już wszystko”, posiada specyficzny gust lub interesuje się rzeczami, na których kompletnie się nie znamy? Poniżej lista podpowiedzi, które sprawią, że wybór upominku dla najbardziej nawet wybrednego przedstawiciela płci męskiej, stanie się całkiem przyjemnym zadaniem.

Dla mężczyzny konserwatywnego

Niektórzy panowie, szczególnie ci w dojrzałym wieku, nad wymyślne nowinki przedkładają, utrzymane w klasycznej stylistyce, przedmioty doskonałej jakości. Warto w tym przypadku postawić na stonowaną elegancję i funkcjonalność. Doskonałym wyborem będzie z pewnością piękny skórzany neseser, zestaw akcesoriów do cygar, ręcznie wykonane kieliszki do whiskey lub specjalne etui na koszule. Słowem, wszystko to, co wpisuje się w obraz prawdziwego gentlemana w dawnym stylu! Warto zaznaczyć, że tego rodzaju prezenty dla mężczyzn będą odpowiednie również w przypadku okazji bardziej oficjalnych, dlatego możemy je spokojnie wręczyć szefowi, kontrahentowi lub teściowi na okrągłą rocznicę urodzin.

Dla wielbiciela gadżetów

Gadżety to często domena młodych, dynamicznych osób, które wprost uwielbiają wszystko, co nowoczesne i „odjechane”. Nastoletni brat, kolega – informatyk lub syn znajomej będą zadowoleni z pendrive’a w postaci breloczka – figurki Dartha Vadera lub któregoś z bohaterów „Gry o tron”. Wielbicielom gadżetów spodoba się również specjalny podgrzewacz do kubków z kablem USB, dzięki któremu ulubionej grze na komputerze może towarzyszyć picie (ciągle ciepłej) kawy. Jeśli dysponujemy zaś większym budżetem lub okazja jest naprawdę wyjątkowa – warto pokusić się o zakup personalizowanego pokrowca na laptop. Gdy zostanie ozdobiony zdjęciem właściciela, czy też jego ukochaną postacią z filmu, nikt nie będzie żywił wątpliwości, że ma do czynienia z gadżeciarzem typu „high-level”.

Dla miłośnika aktywnego trybu życia

Jeśli chcemy sprawić miłą niespodziankę komuś, kto ani chwili nie usiedzi na miejscu, dobrze jest obdarować go czymś, co idealnie pasuje do jego dynamicznej natury. Karnet na ściankę wspinaczkową, kurs survivalu albo bilet na lot paralotnią – zaspokoją żądzę przygód i pozwolą na zdobycie nowych, interesujących doświadczeń. Niezłym pomysłem może być także szybkoschnąca koszulka, która sprawdzi się podczas ćwiczeń lub rajdów rowerowych czy też nieprzemakalny pokrowiec na smartphone’a.

Dla imprezowicza

Co podarować duszy towarzystwa, która najlepiej czuje się w otoczeniu licznych przyjaciół lub znajomych? Atmosferę beztroskiej zabawy podkręcą: podświetlane kieliszki do drinków, ogromny szklany puchar stylizowany na „średniowieczny” lub różnokolorowa lampa stroboskopowa w kształcie kuli, która wprowadzi do mieszkania nieco „oldschoolowy” dyskotekowy klimat. Na początek imprezy świetne będą natomiast rozmaite planszowe gry towarzyskie. Pozwolą one nieco rozruszać zebranych oraz ułatwią integrację w przypadku, gdy nie wszyscy zaproszeni się znają. Są one dostępne na rynku w niezwykle szerokim wyborze (od gier słownych, poprzez różnego rodzaju „zręcznościówki”, po gry karciane lub strategiczne). Wybór takiej, która najbardziej przypadnie do gustu naszemu „królowi życia”, nie powinien nam więc nastręczać trudności. Jego zaś skłoni do snucia planów dotyczących organizacji kolejnego spotkania, podczas którego nie zabraknie mnóstwa dobrej zabawy, śmiechu oraz wspaniałej atmosfery.

Najważniejsza jest intencja

Niezależnie od tego, który z prezentów dla mężczyzn wybierzemy ostatecznie, warto pamiętać o jednym. To, czy możemy sobie pozwolić na zakup kosztownego i efektownego upominku, czy też w naszym zasięgu jest jedynie tani drobiazg, nie jest najważniejsze. Tym, co naprawdę się liczy, jest nasza intencja i pragnienie wywołania uśmiechu na twarzy drugiej osoby. Nawet najskromniejszy podarunek, ofiarowany „z serca”, będzie bowiem cieszył tak, jak najdroższa rzecz z ekskluzywnego sklepu. Bo co może być cenniejszego niż szczera przyjaźń?

Więcej pomysłów

