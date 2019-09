Jak powinien wyglądać kurs barberingu?

Barber to zawód, który ostatnio robi prawdziwą furorę. Kursy, na których nauczymy się jak zostać Barberem przeżywają prawdziwe oblężenie. Jak jednak wybrać ten właściwy, gdzie zostaniemy rzeczywiście w pełni profesjonalnie przygotowani do tego trudnego zawodu?

Szkoła, a kurs

Praktyka w zakładach fryzjerskich trwa około 2–3 lat i zazwyczaj jest przeznaczona dla osób w wieku 16–18 lat. Aby zapisać się na praktykę, musisz znaleźć zakład fryzjerski, który chętnie przyjmie praktykanta, a także znaleźć szkołę, która będzie cię szkolić raz w tygodniu. To jednak rozwiązanie dla osób, które szukają zawodu po szkole podstawowej czy średniej. Zupełnie czym innym jest kurs na barbera (https://szkolabarberska.pl/dla-zielonych/), który z założenia przeznaczony jest dla mężczyzn, chcących zdobyć nowe umiejętności, które pozwolą im zmienić pracę lub udoskonalić już posiadane umiejętności i wiedzę. W takim przypadku niezbędny będzie nam odpowiedni kurs. To, co go różni od zajęć w szkole fryzjerskiej, to przede wszystkim czas nauki. Kurs barberingu to najczęściej 160 godzin, które w praktyce oznaczają dwadzieścia dni nauki z rzędu, gdzie spędzimy na kursie osiem godzin dziennie. Sam kurs najczęściej dzieli się na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Kurs od szkoły odróżnia także intensywność praktyk. O ile w szkole fryzjerskiej większą część czasu spędzimy na zamiataniu zakładu fryzjerskiego i spełnianiu funkcji pomocy dla właściwego fryzjera, to na kursie dostaniemy ponad czterdzieści „żywych głów”, na których od razu będziemy mogli testować swoje nowe umiejętności.

Co w zamian?

Praca w małych – najwyżej siedmioosobowych grupach w luźnej atmosferze pozwala szybko przyswoić podstawy filozofii barberingu i zdobyć odpowiednie umiejętności. Praktyka oferuje tylko ograniczoną liczbę fryzur, ale pozwala poczuć, jak działa salon. Wiele osób znalazło satysfakcjonującą karierę w branży fryzjerskiej. Poznasz ciekawych ludzi i wymienisz niesamowite historie. Jeśli otworzysz własny salon fryzjerski i będziesz swoim własnym szefem, będziesz cieszyć się elastycznością i możliwością ustalania własnych godzin. Barbering jest tym segmentem rynku, który nieustannie się rozwija i zyskuje na popularności. Mężczyźni coraz chętniej wybierają salony, które są dedykowane i projektowane właśnie dla nich. Barbering to zresztą nie tylko samo fryzjerstwo. Oczywiście zawód ten wiążę się z przycinaniem i skracaniem włosów, ale jego sedno to modelowanie zarostu męskiego, a także umiejętność właściwego dbania o niego. Barber musi nie tylko wiedzieć jak właściwie posługiwać się maszynka i nożyczkami, ale też mieć kompleksową wiedzę z zakresu stosowanych odżywek, żeli i wszelkich środków, które są niezbędne przy pielęgnowaniu zarostu. Wiążę się to bowiem ze zmianą świadomości wielu mężczyzn, którzy przestali wstydzić się i krępować, jeśli chodzi o pielęgnacje swojego ciała. W zamian Barber może liczyć na całkiem przyzwoite zarobki, które niejednokrotnie plasują się ponad przeciętną zarobków w Polsce. Nadal bowiem niewielu jest specjalistów, którzy ukończyli niezbędne kursy w zakresie barberingu.

