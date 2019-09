Jak korzystać z Paczkomatu?

Paczkomat to wygodny sposób na szybkie i sprawne odbieranie oraz nadawanie paczek.

Zalety Paczkomatów

Paczkomaty to idealny sposób na nadawanie paczek i ich odbieranie 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Rozwiązanie jest tańsze od poczty kurierskiej i zwalnia nas z obowiązku oczekiwania na kuriera pod podanym adresem. Paczkomat to dobre rozwiązanie dla tych osób, które wysyłają przesyłki o większym ciężarze. Na terenie całej Polski znajdują się tysiące maszyn, dzięki czemu z łatwością można skorzystać z tej najbliżej miejsca zamieszkania, szkoły czy pracy. Teraz używanie Paczkomatów odbywa się jeszcze sprawniej, dzięki aplikacji mobilnej.

Jak nadawać paczki w Paczkomacie

Odpowiedź na pytanie jak wysłać paczkę jest naprawdę prostsza niż by się wydawało. Do wyboru mamy dwa sposoby. Pierwszy z nich to nadanie paczki bezpośrednio w Paczkomacie. Wybieramy maszynę, w której chcemy zostawić przesyłkę i na miejscu wprowadzamy w system wszystkie dane. Na ekranie wpisać trzeba gabaryt paczki, swój numer telefonu, a także odbiorcy oraz Paczkomat, w którym przesyłka ma być odebrana. W maszynie też od razu uiszczamy należność, używając karty. Jeśli akurat wybrany przez nas Paczkomat nie ma możliwości płacenia kartą, opłaty dokonać możemy za pomocą Managera Paczek. Płatność zostanie potwierdzona SMS, a na maila naszego i odbiorcy przyjdą powiadomienia pozwalające śledzić paczkę.

Jak nadawać paczki w Managerze Paczek

Drugą opcją jest skorzystanie z Managera Paczek. Wystarczy zalogować się do Managera i wygenerować etykietę nadania. Po opłaceniu można taką etykietę wydrukować i nakleić na przesyłce. Udając się do maszyny wystarczy już tylko zeskanować paczkę i podać odpowiedni kod z etykiety. To naprawdę szybka opcja. Zapłacić można środkami, uprzednio załadowanymi do Managera Paczek. W obu przypadkach wysyłka nie zajmuje wiele czasu. Można się nią zająć dosłownie w drodze do pracy czy na zakupy.

Jak odebrać paczkę w Paczkomacie

Banalnie proste jest również odbieranie przesyłek. Możemy oczywiście śledzić paczkę, żeby wiedzieć, kiedy będzie gotowa do odbioru, jednak wcale nie jest to obowiązkowe – otrzymamy powiadomienie drogą sms-ową i mailową. Od momentu jego otrzymania mamy na odbiór 48 godzin. Czasem zdarza się, że Paczkomat, w którym miałaby znaleźć się paczka jest przepełniony, wtedy przesyłka zostaje skierowana do najbliższej maszyny. Odbiór paczki polega na wpisaniu na ekranie maszyny swojego numeru telefonu oraz otrzymanego kodu odbioru. Cały proces trwa kilkadziesiąt sekund. Odbioru nie trzeba w żaden sposób kwitować, potwierdzać. Używając aplikacji mobilnej można ten proces przyspieszyć jeszcze bardziej, na przykład dzięki zeskanowaniu QR kodu. Aplikacja stwarza także możliwość dokonania płatności za pobraniem. Przydatną opcją są też powiadomienia push po każdej zmianie statusu przesyłki, dzięki nim nie musimy nawet odświeżać poczty elektronicznej.

Aplikacją możemy się też posłużyć, jeśli chcemy skorzystać jednak nie z Paczkomatu a z kuriera InPost.

Warto przyjrzeć się bliżej usługom realizowanym przez Paczkomaty i znacząco ułatwić sobie nadawanie i odbieranie przesyłek, tym bardziej, że obecnie opcja ta stała się standardem w większości sklepów internetowych.