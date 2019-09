Internet na próbę w Orange ‒ sprawdź, jak to działa

Szybki i nieograniczony dostęp do sieci to dziś jeden z niezbędnych warunków potrzebnych do pracy, nauki, a także rozrywki. Szukasz atrakcyjnej oferty internetu, ale nie chcesz od razu podpisywać długoterminowej umowy? W Orange masz okazję przetestowania internetu światłowodowego bez żadnych zobowiązań. Poznaj możliwości światłowodu.

Internet na próbę

Wbrew pozorom wybór dostawcy internetu do swojego domu wcale nie jest tak prostą sprawą. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dokładnie porównać oferty poszczególnych operatorów. Orange, wychodząc naprzeciw klientom, którzy nie chcą decydować się „w ciemno” na zakup usług, umożliwia przetestowanie swoich usług bez podpisywania długoterminowej umowy. Dzięki temu samodzielnie możesz zweryfikować, czy łącze światłowodowe od Orange spełni Twoje oczekiwania. Internet możesz testować również wtedy, gdy Twoja umowa z innym operatorem nie dobiegła jeszcze końca.

Internet światłowodowy w wersji testowej jest tylko o 10 zł droższy od wersji standardowej. Oczywiście jeżeli Twoje testy wypadną pomyślnie i zdecydujesz się podpisać umowę z Orange, dopłata nie będzie Cię już obowiązywać. Jeżeli jednak ta oferta nie skłoni Cię do przejścia do Orange, możesz zrezygnować z usługi bez żadnych konsekwencji. W takim wypadku obowiązuje Cię tylko miesięczny okres wypowiedzenia.

Jeśli chcesz skorzystać z tej oferty i zamówić internet na próbę – możesz zrobić to w każdej chwili za pośrednictwem formularza on-line: https://www.orange.pl/view/internet_naprobe

Światłowód w Twoim domu

Łącze światłowodowe, które możesz wypróbować w Orange (jeśli ta technologia jest dostępna w Twojej lokalizacji), wykorzystuje technologię, która obecnie daje użytkownikom największe możliwości. Na czym polega rewolucyjność tego rozwiązania? Konstrukcja światłowodu, czyli przewodu wykonanego z włókna szklanego oraz tworzyw sztucznych, umożliwia wykorzystanie światła do przesyłania danych. Przekłada się to na niezwykle wysoką przepustowość łącza. Oznacza to, że użytkownicy światłowodu mogą pobierać i wysyłać dane z nieosiągalną do tej pory prędkością.

W porównaniu do miedzianego przewodu światłowód wyróżnia się też dużo wyższą odpornością na zakłócenia, które mogą być spowodowane działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. niesprzyjające warunki pogodowe. Światłowód stanowi więc gwarancję stabilnego i szybkiego połączenia z internetem.

Światłowód Orange – moc możliwości

Łącze, które możesz wypróbować bez konieczności podpisywania długoterminowej umowy, pozwala na pobieranie danych z prędkością do 300 Mb/s i wysyłanie danych z prędkością do 50 Mb/s. Taka przepustowość pozwoli Ci wygodnie korzystać z serwisów streamignowych, a także szybko ściągać i wysyłać duże pliki – nawet, gdy z domowej sieci Wi-Fi korzysta w jednej chwili wielu użytkowników. Łącze o takich parametrach doskonale poradzi sobie z obsługą wielu urządzeń – nie tylko laptopów i smartfonów, ale także dekoderów telewizji cyfrowej czy telewizorów typu smart TV. Sygnał przesyłany za pomocą światłowodu wyróżnia się także bardzo niskim poziomem opóźnienia (PING). To informacja szczególnie ważna dla miłośników gier on-line.

Jeżeli zdecydujesz się przetestować usługi Orange, światłowód zostanie doprowadzony do Twojego domu lub mieszkania bezpośrednio z centrali. Dzięki temu sygnał będzie docierał możliwie najprostszą drogą, co gwarantuje stabilne połączenie z siecią.

Orange Love – wszystko w jednym pakiecie

Łącze światłowodowe może być również wykorzystane do przesyłania wysokiej jakości sygnału telewizyjnego i telefonicznego. Umożliwia to łączenie najważniejszych usług multimedialnych i telekomunikacyjnych. Na tym polega właśnie pakiet Orange Love. Możesz wypróbować go przy okazji testowania internetu światłowodowego. Do wyboru masz jeden z pakietów:

internet + telefon domowy + telewizja cyfrowa + abonament komórkowy,

internet + telefon domowy + telewizja cyfrowa,

Internet + abonament komórkowy.

Abonament komórkowy w Orange Love zawiera nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y oraz 7 GB internetu. Z kolei abonament za telefon stacjonarny obejmuje nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi w Polsce i w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ponadto umożliwia nielimitowane połączenia komórkowe do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Telewizja cyfrowa Orange zapewni Ci dostęp nie tylko do najpopularniejszych programów informacyjnych i ogólnotematycznych, ale także do kanałów muzycznych, lifestylowych, sportowych i dziecięcych. Wśród kanałów dostępnych w telewizji Orange znajdziesz również stacje filmowe, oferujące zarówno klasykę kina, jak i najnowsze hity.