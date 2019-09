Hulajnogi elektryczne alternatywny środek do przemieszczania po mieście

Pierwsze skojarzenie z hulajnogą to dziecięca zabawka, którą każdy chciał mieć. Jednak kolejna myśl mówi o tym, że jest to przecież nowoczesny i ekologiczny środek transportu dla wszystkich.

Czy warto przemieszczać się za pomogą hulajnogi elektrycznej?

Zdecydowanie warto! Hulajnogi elektryczne pozwalają przede wszystkim na szybsze dotarcie do określonego miejsca, ominięcie korków czy uniknięcie zatłoczonych środków komunikacji miejskiej. Zalety hulajnogi elektrycznej doceniane są zwłaszcza w ciepłe dni, kiedy podróż do pracy czy szkoły nie zawsze upływa w komfortowych warunkach. Przemieszczanie się za pomocą hulajnogi pozwala uniknąć kosztów dotyczących opłat za parking. Przejażdżka hulajnogą elektryczną to również przyjemny sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu – można go tak spędzić z rodziną, paczką przyjaciół lub delektować się jazdą w samotności. Warto jednak pamiętać, że na jednym ładowaniu hulajnogi elektrycznej można pokonać do kilkudziesięciu kilometrów.

Kto może jeździć hulajnogą elektryczną?

Hulajnogi elektryczne są wygodnym środkiem komunikacji alternatywnej dla dzieci i dorosłych. Pomagają w szybkim przemieszczaniu się na niedużych trasach i pozwalają ominąć poranne, miejskie korki. Hulajnogi elektryczne z silnikiem o pojemności max 250W przeznaczone są dla wszystkich i obecnie pozwalają na poruszanie się chodnikiem. Większa pojemność silnika hulajnogi obliguje do pełnoletniości lub w przypadku dzieci i młodzieży – do posiadania prawa jazdy kategorii AM, które można zdobyć po ukończenia 14 lat.

Jak dobrać odpowiednią hulajnogę elektryczną?

Decydując się za zakup hulajnogi elektrycznej, warto wybrać sprawdzonego producenta, który zagwarantuje jakość i bezpieczeństwo w czasie użytkowania produktu. Kolejnym krokiem jest dopasowanie sprzętu do wagi użytkownika hulajnogi elektrycznej. Należy zastanowić się nad wyborem kół, mocą silnika kupowanej hulajnogi oraz prędkością, którą jednoślad może rozwinąć. Nie bez znaczenia jest także materiał, z którego jest wykonana hulajnoga oraz w jakie hamulce wyposażony jest sprzęt. Ostatnim krokiem wpływającym na wybór odpowiedniego modelu hulajnogi elektrycznej jest podjęcie decyzji, czy ma ona posiadać siodełko czy ma służyć przemieszczaniu się w pozycji stojącej. Po wybraniu specyfikacji hulajnogi elektrycznej, można skupić się już na kolorze hulajnogi i dopasować do niej dodatki.

Hulajnoga elektryczna dla Ciebie i Twoich bliskich!

Coraz częściej hulajnogi elektryczne wykorzystywane są jako codzienny sposób przemieszczania. Zajmują mniej miejsca niż rowery i są dużo bezpieczniejsze dla środowiska niż samochody. Zapewniają codzienną porcję spędzania czasu na świeżym powietrzu. Hulajnogi elektryczne to ciekawy pomysł na niebanalny prezent. Jest to sprzęt prosty w obsłudze, a nauczenie się zasad bezpiecznej jazdy hulajnogą elektryczną nie stanowi większego problemu.