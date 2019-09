Gołdap – miejsce wyjątkowe

O Gołdapi się mówi jako o miejscu wyjątkowym nie tylko dlatego, że położona jest w wyjątkowej urody otoczeniu przyrodniczo-geograficznym, ale również dlatego, że tu na jeden kilometr przypada jeden poeta. Ale pomijając nawet tę statystyką nie ma przesady w tym, kiedy mówimy, że jest to miejsce o wyjątkowym klimacie, również poetyckim.

Puszcza Romincka, która przylega od wschodu do jeziora Gołdap jest jednocześnie parkiem krajobrazowym. Znajdują się tu unikalne okazy fauny i flory, choćby czworolist. Puszczański jeleń należy do legendarnych ponieważ przed wojną i przed wiekami na polowania w to miejsce zjeżdżali władcy z całej Europy, zaś cesarz Wilhelm II ustanowił to miejsce swoim rewirem łowieckim.

Dalej na wschód, jeszcze w powiecie gołdapskim, poruszając się w pobliżu zabytkowego (i już nieistniejącego) szlaku kolejowego dojedziemy do pary ogromnych mostów w Stańczykach należących do najwyższych tego rodzaju budowli w Polsce (36,6 m do lustra wody rzeki Błędzianki). Gołdap przed wojną należała do najważniejszych węzłów kolejowych w Prusach Wschodnich.

Ale wróćmy do miasta

Gmina Gołdap jako jedyna w województwie warmińsko-mazurskim posiada status uzdrowiska. Toteż władzom, które to zainicjowały było łatwiej zdobyć środki europejskie na inwestycje uzdrowiskowe. Najwcześniej zaczęło funkcjonować prywatne Sanatorium Uzdrowiskowe „Wital”, które od lat ma pełne całoroczne obłożenie około pięciuset miejsc.

Dzielnicę uzdrowiskową rozplanowano wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Gołdap. Teraz w tym miejscu znajduje się promenada, pijalnia wód mineralnych oraz tężnie solne. W pobliżu znajdują się inne ośrodki wypoczynkowe oraz plażą miejska.

Miejsce to jest chętnie odwiedzane nie tylko przez kuracjuszy ale również przez mieszkańców, którzy jednocześnie mogą korzystać ze, znajdujących się na wolnym powietrzu, urządzeń do ćwiczeń. Dodatkowo coraz częściej odbywają się tu różne imprezy, nawet ogólnopolskie, choćby triathlon.

Natomiast bardzo szeroka jest oferta tutejszego sanatorium. Można tu między innymi leczyć choroby kończyn (na przykład reumatyczne), przypadłości neurologiczne oraz depresje.

W samym mieście

Z atrakcji znajdujących się w samym mieście można polecić przede wszystkim dawną wieżę ciśnień przerobioną na punkt widokowy z kawiarnią. Na jej szczyt możemy dojechać windą. Przez miasto przebiega szlak rowerowy Green Velo między innymi wzdłuż rzeki Gołdapy.

Dlatego nawet jadąc tym szlakiem warto jest się zatrzymać w Gołdapi na dłużej, tym bardziej, że przynależność do międzynarodowej sieci Cittaslow też o czymś świadczy.

