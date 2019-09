Ekskluzywne opakowania dla biznesu – musisz je mieć!

Ekskluzywne opakowania dla biznesu to rozwiązanie, które przyczynia się do wzrostu popularności marki oraz zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. Jak je stworzyć? Gdzie można je kupić? Podpowiadamy poniżej!

Opakowania produktowe dla biznesu

Unikalne markowe opakowania to świetny sposób na to, by wyróżnić firmę na rynku. Z tego rozwiązania korzystają zarówno sklepy stacjonarne, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność w Internecie. Dzięki oryginalnemu pudełku marka zapada w pamięć. Pozwala ono zaprezentować pozytywne cechy produktu, zanim klient otworzy opakowania i w ten sposób, zachęcić go do zakupu.

Wygląd pudełka może trafić w gust konsumenta, zszokować go i wywołać pozytywne emocje, może także sprawić, że zacznie on utożsamiać się z marką i nabierze do niej zaufania. Jakie rozwiązania są dostępne na rynku?

Przedsiębiorcy, którym zależy na wyjątkowych opakowaniach, mogą wdrożyć w swojej firmie:

Kartonowe opakowania ekologiczne – pudełka te doskonale chronią produkt w trakcie transportu, można je dodatkowo uszlachetnić i ozdobić, tak, by nabrały charakteru Premium,

– pudełka te doskonale chronią produkt w trakcie transportu, można je dodatkowo uszlachetnić i ozdobić, tak, by nabrały charakteru Premium, Papierowe torby prezentowe – nic tak nie kojarzy się z zakupami, jak elegancka papierowa torba wypełniona markowymi produktami. Jeśli chcesz, by Twoja firma była widoczna nie tylko w Internecie, musisz mieć w swojej ofercie spersonalizowane torby z logo!

– nic tak nie kojarzy się z zakupami, jak elegancka papierowa torba wypełniona markowymi produktami. Jeśli chcesz, by Twoja firma była widoczna nie tylko w Internecie, musisz mieć w swojej ofercie spersonalizowane torby z logo! Ekskluzywne nietypowe opakowania – wielu producentów opakowań oferuje swoim klientom także niestandardowe pudełka. To opakowania tworzone z myślą o konkretnym produkcie. Mogą one zostać wyposażone w wiele ciekawych udogodnień, np. wysuwane dno lub wieczko. Takie zabiegi podniosą prestiżowy charakter opakowania i wprawią klienta w niemałą ekscytację podczas rozpakowywania wymarzonego produktu!

Sprawdź także nasz ranking producentów opakowań 2019.

Komu można zlecić stworzenie markowych opakowań?

Projektowanie opakowania biznesowego to proces. Na samym początku warto się zastanowić, jaki jest nasz target i co dokładnie będziemy wysyłać do klienta. Jeśli sprzedawany przez nas produkt jest luksusowy, pudełko również powinno mieć cechy Premium.

Ważny jest także wybór motywu graficznego i kolorystyki. Wygląd pudełka powinien być spójny z filozofią i identyfikacją wizualną firmy – nawiązywać do celów przedsiębiorstwa. Powinien także intrygować i zachęcać do zapoznania się z produktem.

Poszukujesz ciekawych opakowań dla swojego biznesu? Warto sprawdzić wspomniany ranking producentów opakowań na blogu e-sklep.biz. Znajdziesz tam najbardziej uznanych producentów opakowań dla różnych branż, z którymi warto nawiązać współpracę. Sprawdź koniecznie!

Materiał partnera