Dom drewniany czy murowany – koszty budowy

Wybór technologii budowy dom jest coraz większy. Choć nadal najpopularniejsze i najczęściej budowane są domy wznoszone tradycyjną metodą murowaną. Z racji, że tego rodzaju budynków jest najwięcej doskonale wkomponowują się w otoczenie. Do niedawna uważano, że trwałą i solidną konstrukcją są domy murowane. Obecnie wielu inwestorów decyduje się na budowę domu drewnianego. Wybór zależy od indywidualnych preferencji. Każdy rodzaj budynku posiada swoje wady i zalety. Poniżej przedstawiono orientacyjne koszty budowy domu drewnianego i murowanego.

Dom drewniany- dostępne technologie na rynku i koszt budowy

Domy drewniane budowane są od wielu lat. Ich przewagą w porównaniu do domów murowanych jest możliwość kontynuacji budowy nawet w okresie zimowym. Ponadto w przypadku domów drewnianych znaczne oszczędności wynikają z kosztów fundamentów. Lekka konstrukcja domu drewnianego ma mniejsze wymagania i może być wzniesiona na węższych fundamentach. Budowa domu drewnianego może generować bardzo różne koszty, wynika to z technologii budowy, warunków gruntowych oraz projektu. Na rynku najbardziej znane są dwa rodzaje całorocznych domów drewnianych: domy szkieletowe i domy z bali. Domy szkieletowe posiadają cienkie ścienny, które nie zabierają powierzchni użytkowej domu. Wznosi się je ze specjalnych impregnowanych belek i ociepla wełną mineralną. Domy szkieletowe charakteryzują się szybką i ekonomiczną budową. W przypadku domów szkieletowych o prostej bryle i dwuspadowym dachu koszt budowy stanu surowego zamkniętego może wynieść około 2000 zł/m2. Droższe w budowie są domy drewniane z bali. W Polsce ten tym technologii budowy jest bliższy domkom letniskowym. Koszt budowy domu z bali jest porównywalny lub wyższy do domów wzniesionych tradycyjną metodą murowaną. Jeszcze niedawno powszechny był pogląd, że domy drewniane nie są energooszczędne. Obecnie uzyskują one bardzo wysokie parametry izolacyjne, co pozwala zaliczyć domu drewniane do energooszczędnych lub wręcz pasywnych.

Dom murowany

Dom murowany uchodzi za symbol trwałości i znaczna część inwestorów buduje je z myślą o przyszłych pokoleniach. Charakteryzuje się wysokimi właściwościami akustycznymi i izolacyjnymi. Jednak budowa domu jest czasochłonna i nie wybudujemy go w kilka miesięcy co jest możliwe w przypadku domów drewnianych. Dodatkowo koszt budowy sporo wyższy od domu szkieletowego. Na wydatek inwestycyjny wpływa projekt, im prostszy tym tańszy koszt budowy. Balkony, duża liczba okien, piwnica, dach z wieloma lukarnami zdecydowanie zwiększają nakład finansowy. Zakładając, że budujemy dom o prostej bryle i dwuspadowym dachu można przyjąć, że wzniesienie stanu surowego zamkniętego wyniesie około 2500-2800 zł/m2.

Wybór rodzaju domu zależy od indywidualnych preferencji. Do zakończenia budowy domu należy doliczyć wykończenie wnętrz i elewacji, którego koszt jest różny w zależności od jakości użytych materiałów. Do pełnej funkcjonalności potrzebne są niejednokrotnie dodatkowe urządzenia. Na przykład w przypadku braku zbiorczej sieci kanalizacyjnej inwestor we własnym zakresie musi zadbać o produkowane odpady ściekowe. Do wyboru jest kosztowne i dość uciążliwe w użytkowaniu szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Z racji na ekologiczny charakter oraz szybki zwrot inwestycji w ostatnich latach bardzo popularne stały się przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.

