Dobra inwestycja w miejscu z potencjałem. Powstaje prestiżowy aparthotel w Zieleńcu – Infinity Zieleniec Ski & SPA

Zieleniec to miejsce z potencjałem: górska miejscowość turystyczna, atrakcyjna przez 365 dni w roku. Zimą gości przyciąga „Zieleniec Ski Arena” – jeden z najlepszych ośrodków narciarskich w Polsce, którego bogata infrastruktura składa się z 29 wyciągów i ponad 22 kilometrów tras narciarskich dostępnych na jeden wspólny karnet. Zieleniec słynie też z alpejskiego mikroklimatu, który sprzyja dobremu samopoczuciu. W samym sercu narciarskiej stacji powstaje teraz luksusowa inwestycja – aparthotel INFINITY Zieleniec Ski & Spa. Wykończone pod klucz apartamenty z garażami, sprzedawane są w popularnym systemie condo. Ich właściciele będą na nich zarabiać 7% rocznie od zainwestowanej kwoty i to niezależnie od tego, czy lokal jest wynajmowany, czy nie.

Hotel na stoku

Zieleniec, który obchodzi w tym roku swoje 300-lecie, zapewnia piękne widoki i bogatą infrastrukturę narciarską, jedną z najlepszych w całej Polsce. Aby nadal rozwijał się jako nowoczesna destynacja turystyczna, brakuje jednak jednego ważnego elementu: luksusowego hotelu, który przyciągnie gości, oczekujących najwyższego poziomu usług. Na tę potrzebę odpowiada INFINITY Zieleniec Ski & Spa – spółka inwestorska, która od wiosny 2018 r. realizuje nową inwestycję bezpośrednio na zielenieckim stoku.

Głównym udziałowcem spółki inwestorskiej i przyszłym operatorem aparthotelu na stoku, jest jedna z największych i najskuteczniejszych firm działających na rynku usług turystycznych w regionie spółka Winterpol. Jest ona właścicielem i operatorem obiektów hotelowych (m.in. w Karpaczu i Zieleńcu) oraz największym operatorem Zieleniec Ski Arena. Stale rozwija infrastrukturę narciarską w wyciągi, szkółki, czy wypożyczalnie. Spółka działa na rynku usług turystycznych w regionie od roku 1991 i bardzo dobrze zna specyfikę lokalnego rynku, co jest gwarancją przyszłego sukcesu inwestycji.

Bezpieczny sposób na inwestowanie

System condo, w którym INIFINITY oferuje apartamenty w Zieleńcu, to bezpieczny i sprawdzony sposób inwestowania kapitału, polegający na kupowaniu apartamentów w obiektach hotelowych. Nieruchomości są wynajmowane przez operatora, a prywatni inwestorzy cieszą się gwarantowanym, stałym zyskiem na poziomie 7% od zainwestowanej kwoty netto w skali roku.

Umowy najmu lokalu mogą być zawierane na 5 lat, 10 lat lub na czas nieokreślony, a wszystkie opłaty związane z wynajmem (media, koszty z tytułu zarządzania nieruchomością, ubezpieczenie) pozostają po stronie operatora.

Zieleniec, który cieszy się zasłużoną opinią najlepszej stacji narciarskiej w Polsce. „Zieleniec Ski Arena” to gwarancja przyszłego sukcesu aparthotel INFINITY Zieleniec Ski & Spa. Popularność́ i uznanie dla położonego w Górach Orlickich ośrodka potwierdzają wysokie pozycje w corocznych rankingach i testach oceniających stacje narciarskie w naszym kraju. Od wielu lat Zieleniec zajmuje miejsca w ścisłej czołówce, najczęściej zaś́ – na podium. Każdy pasjonat narciarstwa – niezależnie od wieku i umiejętności – znajdzie w Zieleńcu coś dla siebie. Wszystkie atrakcje narciarskie Zieleńca są dostępne dzięki wspólnemu karnetowi, co wciąż jest wyjątkowe w polskich ośrodkach narciarskich.

Luksusowy aparthotel na stoku

Aby Zieleniec rozwijał się jako nowoczesna destynacja turystyczna, brakuje jednak jednego ważnego elementu: luksusowego hotelu, który stanie się atrakcyjną destynacją dla osób, oczekujących najwyższego poziomu usług. Na tę potrzebę odpowiada INFINITY Zieleniec Ski & Spa – spółka inwestorska, która od wiosny 2018 r. realizuje nową inwestycję na zielenieckim stoku.

Apartamenty inwestycyjne na sprzedaż

Projekt INFINITY Zieleniec Ski & Spa jest wyjątkowy pod wieloma względami. Jednym z nich jest wykorzystanie naturalnych warunków: hotel został wkomponowany w górski krajobraz i powstaje bezpośrednio na stoku narciarskim. Goście wszystkich 353 apartamentów będą mogli cieszyć nie tylko wspaniałymi widokami, ale też bezpośrednią bliskością wszystkich zielenieckich atrakcji.

Apartamenty inwestycyjne w INFINITY Zieleniec Ski & Spa sprzedawane są w wykończeniu „pod klucz” – wraz z kompletnym wyposażeniem w najwyższym standardzie. Inwestorzy mają więc pewność, że ich jedno- , dwu- lub trzypokojowy apartament będzie posiadał autorski projekt wystroju wnętrz, a do wykończenia całości będą wykorzystane materiały najwyższej jakości. Luksusowe i przestronne apartamenty charakteryzują się wystrojem, łączącym nowoczesność z ponadczasową elegancją. Apartamenty w większości wyposażone są w loggie lub balkony, z których rozpościera się wspaniały widok w górę stoku – na trasy narciarskie, lub w dół – na przepiękne góry otaczające Zieleniec.

Bezpieczna inwestycja w system condo

Aparthotel INFINITY Zieleniec Ski & Spa jest sprzedawany w systemie condo. To bezpieczny i sprawdzony sposób inwestowania kapitału, polegający na kupowaniu apartamentów w obiektach hotelowych. Nieruchomości są wynajmowane przez operatora, a prywatni inwestorzy cieszą się gwarantowanym, stałym zyskiem na poziomie 7% rocznie.

Nabycie każdego apartamentu zostaje potwierdzone wpisem w indywidualnej księdze wieczystej, a dzięki umowie najmu z operatorem, właściciel zyskuje stopę zwrotu na poziomie aż 7% od zainwestowanej kwoty netto w skali roku – niezależnie od tego, czy lokal jest wynajmowany, czy nie.

Właściciele apartamentów otrzymują też Pakiet Inwestora, w którym znajduje się wiele zniżek i udogodnień, między innymi na ofertę restauracji, zabiegi w Spa, karnety narciarskie, czy wypożyczenie sprzętu. Ci, którzy chcą połączyć inwestowanie z aktywnym trybem życia, będą mogli korzystać ze swojego apartamentu przez cały rok, także w sezonie wysokim.

Na narty i na konferencje

Zieleniec, który w tym roku obchodzi 300-lecie, to nie tylko stacja narciarska z nowoczesną infrastrukturą, na którą składa się ponad 22 km tras zjazdowych, 5 kolei linowych, 24 wyciągi, snow park i half-pipe. To również doskonałe miejsce do wypoczynku przez cały rok i świetna baza wypadowa w inne ciekawe miejsca Kotliny Kłodzkiej. Góry Bystrzyckie oraz Góry Orlickie zachęcają do indywidualnych i rodzinnych wypraw pieszych oraz rowerowych przejażdżek.

Nowy prestiżowy aparthotel w Zieleńcu nie tylko wypełni lukę w ofercie noclegowej, ale ma też szansę na przyciągnięcie do Zieleńca nowych gości – i to nie tylko narciarzy poszukujących wysokiej klasy hotelu. Będzie to możliwe za sprawą nowoczesnego, doskonale wyposażonego centrum biznesowego z salami konferencyjnymi na ponad 600 osób. Zieleniec stanie się miejscem spotkań, również tych biznesowych na najwyższym szczeblu – zwłaszcza, że na gości czeka ekskluzywna strefa spa & wellness z basenami, saunarium i gabinetami odnowy biologicznej.

Ponad połowa apartamentów już znalazła swoich przyszłych właścicieli

W ciągu roku od rozpoczęcia budowy, spółka Infninity Zieleniec Ski & Spa, która działa jako inwestor i przyszły operator obiektu, sprzedała już ponad połowę apartamentów. To najlepszy dowód, że inwestorzy poszukujący możliwości inwestowania w nieruchomości, docenili atrakcyjność i unikalność tej propozycji. Spółka stała się ważnym partnerem lokalnej społeczności i blisko współdziała na rzecz rozwoju Zieleńca. Z punktu widzenia interesów społeczności Zieleńca, inwestycja tej skali, jak budowany obecnie aparthotel, jest szansą na dalszy rozwój miejscowości jako całorocznej destynacji turystycznej.

Obiekt zaprojektowany przez znaną pracownię architektoniczną Q2, doświadczoną w projektowaniu hoteli i apartamentowców, będzie przyjazny naturze. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii, impakt na środowisko został ograniczony do minimum. Wszystkie rozwiązania mają służyć temu, by w sercu Zieleńca powstał hotel najwyższej klasy, w zgodzie z przyrodą i oczekiwaniami świadomych klientów oraz który będzie skutecznie wspierał harmonijny i zrównoważony rozwój miejscowości.

Do systemowych rozwiązań dla obiektu należeć będą: ograniczający emisję spalin układ ogrzewania czystą energią gazu ziemnego, wydajny system pomp ciepła wykorzystujący odzysk powietrza odprowadzanego z układu wentylacji, trójwarstwowe okna i rygorystyczna izolacja zwiększająca wydajność ogrzewania oraz chłodzenia budynku. Będzie tam również energooszczędny system wyłączania światła w apartamentach podczas nieobecności w obiekcie, monitoring ogrzewania, czy system monitorowania i minimalizowania eksploatacji wody.

Więcej informacji można znaleźć na stronie portalu www.infinity-zieleniec.pl. W ofercie znajdują się apartamenty jedno-, dwu- i trzypokojowe. Wszystkie apartamenty będą dostępne w opcji pod klucz, a ich właściciele będą mogli nie tylko zarabiać, ale też korzystać z nich o dowolnej porze roku, co gwarantuje atrakcyjny pakiet właścicielski.



Materiał partnera