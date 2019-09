Dlaczego warto kupić młynek do kawy i własnoręcznie mielić kawę?

Kawa całkiem słusznie nazywana jest nektarem bogów. Trudno sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie bez porannej małej czarnej. Zwłaszcza jeśli się ją przygotuje zgodnie z zasadami sztuki.

Jaką kawę kupić

Jest wiele przepisów na idealną kawę. Sporo zależy od osobistych preferencji i smaku. To, na co na pewno warto zwrócić uwagę, to rodzaj kawy. Przyjęło się uważać, że najlepsza to stuprocentowa Arabica. Faktycznie charakteryzuje się ona wyrazistym smakiem, jednak zawiera stosunkowo mało kofeiny. Do przygotowania porannego zastrzyku energii lepsza będzie Robusta – to kawa o wyrazistym kwaskowatym smaku, zawierająca dużo kofeiny. Na rynku dostępne są też mieszanki kaw z różnych stron świata. Mistrzami w mieszaniu są oczywiście Włosi. Jednak jeśli chodzi o uprawy, to lepiej radzą sobie Kenijczycy, Etiopczycy i Brazylijczycy.

Kupując kawę, najlepiej postawić na tę w ziarnach, ostatecznie na mieloną. Kawa rozpuszczalna tak naprawdę nie zasługuje na miano kawy. Prawdziwi kawosze po nią nie sięgają.

Dlaczego kawa w ziarnach jest najlepsza

Odpowiedź na to pytanie nie jest szczególnie trudna. Ziarna kawy zawierają olejki eteryczne, które niestety ulatniają się w ciągu kwadransa. Kawa zmielona „na zapas” nigdy nie będzie tak aromatyczna, jak ta przygotowana ze świeżo mielonych ziaren. Nawet jeśli założymy, że kawa mielona jest pakowana próżniowo, to trzeba pamiętać, że zanim trafiła do opakowań, miała kontakt z powietrzem.

Zwolennicy naprawdę dobrej kawy sami ją mielą tuż przed parzeniem. To najlepszy sposób na podanie naprawdę dobrej kawy.

Jak mielić kawę

Stopień zmielenia (rozdrobnienia) ziaren kawy ma bezpośredni wpływ na jej smak. Trzeba też wziąć pod uwagę sposób parzenia. Inaczej mieli się kawę do ekspresu ciśnieniowego, inaczej do tradycyjnego parzenia po turecku. I tak:

– drobno mielona kawa będzie mocna i kwaskowata – taki stopień mielenia poleca się do ekspresu ciśnieniowego lub tradycyjnego parzenia po turecku w naczyniu zwanym turką,

– średnio mielona kawa będzie charakteryzowała się średnią kwaskowatością i mocą – taką kawę najlepiej zaparzyć w szklance bądź kubku,

– grubo mielona kawa będzie łagodna w smaku i raczej słaba – tak mieloną kawę poleca się do ekspresu przelewowego zwanego też zaparzarką.

Czym mielić kawę

Najszybciej i najwygodniej mieli się kawę w młynku elektrycznym. Te z kolei dzielą się na udarowe i żarnowe.

Udarowy młynek do kawy jest chyba najbardziej znany. Szybko obracające się ostrze rozcina ziarna kawy na coraz mniejsze cząstki. Porcję na jedną filiżankę mieli się około minuty. Minusem udarowych młynków jest nagrzewanie kawy, dlatego wybierając młynek udarowy, warto poszukać takiego, który ma opcję pracy pulsacyjnej. Tego rodzaju młynki można znaleźć między innymi w ofercie eldom.eu.

Żarnowy młynek do kawy jest młodszym bratem tradycyjnego młynka ręcznego. Zastosowano tu znany ze starych młynków mechanizm żarnowy, który nie tnie ziaren kawy, ale je rozgniata i miażdży. Taki sposób mielenia nie skutkuje nagrzewaniem kawy, a więc zachowuje więcej jej cennych właściwości. W młynkach żarnowych istnieje możliwość regulacji grubości mielenia ziaren.

