Cappuccino – jak je przygotować i kiedy je pić?

Podczas wizyty w restauracji czy kawiarni mamy do wyboru wiele napojów gorących, a w tym różne rodzaje kawy. Dużym zainteresowaniem cieszy się cappuccino. Dlatego warto wiedzieć, jak przygotować je samodzielnie, aby czerpać przyjemność z jej smaku bez wychodzenia z domu.

Cappuccino a caffe latte – różnice

Cappuccino przypomina wyglądem oraz smakiem caffe latte. Jednak należy mieć świadomość różnic, jakie między nimi występują. Podstawową są proporcje kawy oraz mleka. Im więcej dodamy śmietanki, tym śmielej możemy określić napój jako latte. Dodatkowo cappuccino podaje się dużych filiżankach lub kubkach. Z kolei caffe latte podaje się najczęściej w wysokich przezroczystych szklankach. Więcej informacji na temat różnic między rodzajami kaw można znaleźć na stronie kawowy.info.

Jak przygotować cappuccino?

Cappuccino – jak je przygotować? Jak podawać? Przed przystąpieniem do przygotowania cappuccino należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej kawy. Według ekspertów powinna być przede wszystkim świeżo palona. Warto również zmielić ziarna samodzielnie przed zaparzeniem, aby zachować wyrazisty aromat i smak. Jeżeli zależy nam na pobudzeniu organizmu do działania, lepszym rozwiązaniem niż arabica będzie robusta, która zawiera większą dawkę kofeiny. Jednak w tej kwestii należy wziąć pod uwagę przede wszystkim swoje upodobania.

Kiedy pić cappuccino?

Cappuccino to napój uwielbiany przez Włochów. Najczęściej raczą się nim rano, do godziny 11. Jednak w pozostałej części Europy nie ma wyznaczonej pory dnia, do której można pić cappuccino. Wszystko zależy od preferencji każdego z nas. Mimo to warto zwrócić uwagę na zalecenia specjalistów, którzy odradzają picie kawy między godziną 12 a 13 oraz 17.30 a 18.30. W tym czasie naszym organizmie wzrasta poziom kortyzolu, a co za tym idzie, dostarczenie dodatkowej dawki kofeiny może być dla nas niebezpieczne. Taka praktyka prowadzi często do uodpornienia się na jej działanie. W efekcie potrzebujemy jej coraz więcej, by odczuć jakiekolwiek działanie. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na to, ile i kiedy pijemy kawy.

