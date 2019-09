Bezpłatne chwilówki – komu się to opłaca?

Firmy pozabankowe reklamują czasem tzw. bezpłatne chwilówki (inne nazwy to „pożyczka za zero złotych” lub „darmowa pożyczka”). Klienci mogą się zastanawiać: komu się to opłaci? Odpowiedzieć można krótko: wszystkim. Dlaczego?

Darmowe chwilówki są świetnym produktem zarówno z punktu widzenia firmy pożyczkowej, jak i klienta. Spełniają kilka zadań i dają różnorodne korzyści obu stronom. Przyjrzyjmy się im.

Korzyść dla klienta: darmowa pożyczka

Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Dokładnie tak samo jak wypożyczenie samochodu lub leżaka na plaży. Chcemy korzystać z tych dóbr – musimy za to zapłacić. Z pieniędzmi jest tak samo: chcemy ja pożyczyć, aby nimi obracać, używać ich dla zaspokojenia jakichś potrzeb, do zarabiania lub po prostu dla przyjemności? To też kosztuje.

Darmowe pożyczki pozwalają korzystać z pieniędzy bezpłatnie przez określony czas. To co z nimi klient zrobi, to już jego sprawa. Jeśli chwilówka na zero procent zostanie spłacona terminowo, pożyczkobiorca nie zapłaci żadnych kosztów i cała transakcja będzie dla niego bardzo korzystna. Co może zyskać?

Jak skorzystać z darmowej chwilówki?

Jeśli pożyczkobiorca prowadzi własny biznes, może dzięki darmowej pożyczce zarobić. Załóżmy, że pożyczy 1000 zł na miesiąc i w ciągu tego czasu, posługując się pożyczoną gotówką trzykrotnie zakupi towar za 1000 zł sprzedając go każdorazowo z zyskiem 300 zł. W ten sposób zarobi 900 zł w ciągu miesiąca.

Inny przykład. Klient trafia na wyjątkową okazję zakupową. Wyprzedaż pralek pozwala nabyć mu sprzęt o wartości 2000 zł za cenę 1000 zł. Może więc zaoszczędzić 1000 zł, ale niestety, gdy trafia do sklepu, nie dysponuje taką kwotą. Będzie ją miał, ale za tydzień. Skorzystanie z darmowej chwilówki pozwala mu dokonać zakupu, a pożyczkę zwraca kilka dni później terminowo, nie ponosząc żadnych kosztów. Zysk: 1000 zł.

To oczywiście przykłady modelowego „pożytecznego” wykorzystania bezpłatnej chwilówki. Wiele osób wykorzysta je po prostu na konsumpcję czy choćby wypoczynek. Może to generować korzyści, których nie da się określić w kwotach. Np. jeśli mamy jedyną szansę na kilka dni urlopu pod koniec września, ale nie dysponujemy wtedy pieniędzmi, szybka pożyczka za zero złotych pozwala nam po prostu odpocząć. To, że będziemy mieć do dyspozycji odpowiednią gotówkę do pokrycia kosztów urlopu w listopadzie, nic nam już nie da: nie możemy wziąć wolnego i tracimy korzyść w postaci wypoczynku.

Podsumowując: pożyczka za zero złotych jest korzystna dla klienta, a od niego samego zależy czy te profity zmaksymalizuje.

A co z korzyściami dla firmy pożyczkowej?

Bezpłatne chwilówki jako możliwość poznania klienta

Pożyczka za zero złotych to świetne narzędzie, które pozwala firmom pożyczkowym tworzyć relacje z nowymi klientami. Jeśli kupujemy ciastka, chętnie spróbujemy najpierw czy są dobre. Gdy chcemy nabyć auto, jazda próbna pozwala nam wyrobić sobie opinię o danym modelu i marce. Tak samo jest z pożyczkami pozabankowymi. Darmowa chwilówka to swego rodzaju „jazda próbna”, tyle, że zamiast przejażdżki samochodem, sprawdzamy działanie mechanizmu pożyczania pieniędzy w danej firmie.

To nie przypadek, że darmowe chwilówki najczęściej są dostępne w ofercie pożyczek online. To szczególnie w tym przypadku są one użyteczne i dla klienta, i dla pożyczkodawcy. Szybkie pożyczki online mogą odnieść sukces na rynku tylko wtedy, gdy mechanizm pożyczania działa sprawnie. Oznacza to, że dla klientów ważne jest, jak bardzo skomplikowane jest wypełnienie wniosku, jak wygląda jego rozpatrywanie, a przede wszystkim jak długo czeka się na gotówkę na koncie od momentu pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki. Klienci, którzy wybierają szybkie chwilówki online, często wnioskują o nie pod presją czasu i chcą zminimalizować ryzyko odrzucenia ich wniosku. Dzięki pierwszej darmowej pożyczce klient sprawdza:

szybkość wypłaty,

ilość formalności przy składaniu wniosku,

poziom komplikacji wypełniania wniosku,

czas oczekiwania na decyzję,

poziom obsługi ze strony konsultantów.

Jeśli wszystko jest OK, gdy klient spłaci pierwszą, darmową pożyczkę, z dużym prawdopodobieństwem w przyszłości skorzysta z usług sprawdzonej firmy jeszcze raz. I to jest właśnie ważne dla firmy pożyczkowej, która ceni sobie szczególnie stałych klientów. Ryzyko kredytowe w ich przypadku jest mniejsze niż w przypadku nowych klientów.

Dzięki bezpłatnej chwilówce, firma pożyczkowa poznaje klienta

Spłacenie pierwszej bezpłatnej chwilówki to ważne zdarzenie podnoszące ranking klienta w ocenie jego wiarygodności. A zatem darmowa pożyczka pozwala firmie pożyczkowej na dokładniejszą ocenę nowego klienta. Zazwyczaj chwilówka za zero złotych ma ograniczenia kwotowe, w zależności od firmy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. To pozwala także ograniczyć ryzyko firmie pożyczkowej. Zachodzi tu pewna równowaga: klient pożycza za darmo, ale kwota maksymalna na ogół jest mniejsza niż przy pożyczkach przyznawanych na standardowych warunkach.

Jakie cechy wskazują, że bezpłatna pożyczka, jest naprawdę darmowa?

Przede wszystkim sprawdzamy RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania). Jeśli wynosi ona 0% – chwilówka jest naprawdę darmowa. Warto pamiętać, że pożyczka z oprocentowaniem 0% nie jest tożsama z darmową pożyczką. RRSO odnosi się to wszystkich kosztów pożyczki, a oprocentowanie może być tylko jednym z nich. Jeśli odsetki wynoszą 0%, ale prowizja wynosi np. 200 zł, pożyczka nie będzie już darmowa.

W przypadku chwilówek, o bezpłatnej pożyczce możemy mówić jeśli oddajemy dokładnie taką samą kwotę, jaką pożyczyliśmy.

