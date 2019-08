Zakopane – dlaczego warto spędzić tutaj choć jeden weekend?

Zakopane – jak znaleźć idealny nocleg?

Zakopane to miasto, którego nie da się zwiedzić w jeden dzień. Mnogość atrakcji przemawia za tym, aby pozostać na jego terenie minimum przez weekend. To z kolei stwarza konieczność zarezerwowania noclegu, o co nie jest trudno w jednym z najpopularniejszych miast turystycznych w Polsce. Jak jednak nie naciąć się na nieuczciwych wynajmujących oraz, jak nie przepłacić? Poszukiwania najlepiej rozpocząć w internecie. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość przeczytania opinii innych użytkowników oraz obejrzenia zdjęć dodanych przez nich. Ponadto, w razie wątpliwości, będziesz mógł skontaktować się z osobą, która wystawiła ofertę i osobiście zadać nurtujące cię pytania. Dopiero po takim rozpoznaniu, z czystym sumieniem zarezerwujesz i opłacisz pokój.

Zakopane – dlaczego warto?

Zakopane to miejscowość położona w południowej Polsce, znajdująca się w bezpośrednim otoczeniu Tatr. Nazywana jest zimową stolicą Polski, gdyż już od wielu lat stanowi duży ośrodek sportów zimowych. Decydując się na wizytę możesz być pewien, że nie będziesz się nudził. Nieważne bowiem, czy jesteś miłośnikiem aktywnego spędzania wolnego czasu, czy też wolisz spokojnie odpoczywać pijąc kawę w lokalnej kawiarence – w Zakopanem znajdziesz wszystko to, co pomoże ci w relaksowaniu się.

Niewątpliwie jedną z największych atrakcji Zakopanego jest Gubałówka. Jest to podłużne wzniesienie o wysokości 1120 m. n. p. m. i znajduje się w północno-zachodniej części miasta. Jest szczególnie atrakcyjnym miejscem dla wielbicieli pięknych widoków, gdyż z jej szczytu rozpościera się widok na całe polskie Tatry oraz Zakopane. Jeśli wybierasz się na wycieczkę z dziećmi lub po prostu nie lubisz dużo chodzić, możesz skorzystać z kolejki linowo-terenowej o długości 1298 m. Dzięki niej szybko dostaniesz się na Gubałówkę, gdzie będziesz mógł podziwiać piękne widoki oraz zakupić lokalne pamiątki i spróbować tradycyjnej, góralskiej kuchni.

Kolejnym miejscem, które warto odwiedzić są Krupówki, czyli reprezentacyjna ulica Zakopanego położona w samym centrum miasta. Spacerując wzdłuż niej możesz znaleźć liczne atrakcje dla siebie i swoich dzieci. Należą do nich między innymi Dworzec Tatrzański, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego oraz siedziba zarządu przedsiębiorstwa Polskie Koleje Linowe. To właśnie tam możesz zrobić sobie słynne zdjęcie z misiem oraz przejechać się dorożką. Dla miłośników lokalnych przysmaków również coś się znajdzie. Wzdłuż ulicy unosi się zapach góralskiej kuchni a w karczmach i restauracjach można spróbować wszelkiego rodzaju wiktuałów.

Zakopane jest świetnym miejscem na wycieczki, ponieważ zarówno w sezonie zimowym, jak i letnim znajdziesz tutaj mnóstwo atrakcji. Spacery, wieczorne potańcówki w karczmach, piękny widok, uśmiechnięci i pozytywnie nastawieni do gości górale – to wszystko skutecznie przemawia za niewątpliwie jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości na mapie Polski.

Rezerwacja noclegu w Zakopanem wiąże się również z wyborem jak najbardziej optymalnego miejsca. Jeśli wybierasz się na wyjazd z dziećmi, zwróć uwagę, aby miejsce noclegowe znajdowało się nieco dalej od centrum, co pozwoli na uniknięcie wieczornych hałasów. Pamiętaj jednak, że im dalej od centrum, tym dłuższa droga codziennie do przebycia w celu skorzystania z atrakcji. Sprawdź zatem połączenia autobusowe i koszt ewentualnego przejazdu taksówką bądź Uberem. Jeśli wybierasz się natomiast ze znajomymi, czy partnerem, hałas nie powinien stanowić problemu. Co więcej, czym bliżej centrum, tym mniejsza konieczność dreptania na wieczorną imprezę do klubu czy potańcówkę do lokalnej karczmy. Zwróć jednak uwagę na to, że noclegi w samym centrum Zakopanego, czyli w pobliżu Krupówek mogą być znacznie droższe, niż te na obrzeżach.

Zakopane – co zjeść?

Jeśli odwiedzasz Zakopane, zapewne nie wyjedziesz bez spróbowania lokalnego oscypka, kwaśnicy czy mięsnych, wędzonych przysmaków. W przypadku góralskiego sera sprawa jest prosta, gdyż jest on sprzedawany na małych straganach praktycznie na każdym rogu. Możesz również skorzystać z różnych wersji – na ciepło, z żurawiną, z grzybami, na zimno i wiele innych. Przygotowano również coś dla tych, którzy nie przepadają za owczym mlekiem – u sprzedawców dostaniesz ser wytworzony z mieszanek mleka pochodzącego od różnych zwierząt hodowlanych. Jeśli natomiast chcesz spróbować tradycyjnego, góralskiego obiadu, najlepszym rozwiązaniem będzie wybór jednaj z miejscowych karczm. Co prawda, ceny w niektórych z nich mogą być dość wysokie, ale w końcu to tradycja i trzeba spróbować. Jeżeli należysz do tych, którzy nie są zwolennikami miejscowych pokarmów, rozważ przed rezerwacją opcję wykupienia posiłków w nie powinno być z tym problemu a ty zyskasz na wygodzie.

