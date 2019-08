Wrocław poligonem dla architektów wnętrz. Czy sufit napinany będzie ich najlepszą bronią?

Mimo upływu lat od debiutu, sufit napinany wciąż budzi zainteresowanie i zadziwia możliwościami aranżacji. Świetny do szybkiej metamorfozy wnętrz zyskuje nowych fanów. Wykorzystywany przeważnie dla dużych projektów komercyjnych, gdzie zyskał popularność, coraz częściej pojawia się we wrocławskich mieszkaniach oraz domach.

Czym tak naprawdę są sufity napinane?

W ocenie fachowców jest to jeden z najszybszych, a jednocześnie najbardziej efektownych sposobów na uzyskanie gładkiej jak lustro powierzchni w dowolnym kształcie. Montaż polega na instalacji membrany na specjalna konstrukcję. Proces ten jest relatywnie szybki i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia pomieszczenia jak w przypadku remontów z użyciem płyt i gipsu oraz malowania. Folia, którą umieszczamy w stelażu jest podgrzewana i naciągana na konstrukcję z profili, dzięki czemu zyskujemy wyjątkową instalację łączącą w sobie kilka prac jak zabezpieczenie, gładź i malowanie. Pozwala również na montaż wszelkich instalacji świetlnych, elektrycznych, bezpieczeństwa i innych jak w przypadku tradycyjnych sufitów.

Śmiała alternatywa?

Na pewno nie awangarda, ponieważ zostały już docenione przez wielu projektantów i instalatorów. Przede wszystkim dzięki szybkości montażu. Licencjonowani dystrybutorzy Grupy DPS potrafią uporać się z kompletnym montażem sufitu nawet w ciągu kilku godzin. Czy jest to możliwe w przypadku tradycyjnego remontu? Znacie odpowiedź. Właśnie dlatego klienci coraz częściej wybierają rozwiązania, które są trwałe i wytrzymałe, a jednocześnie montaż szybki i bezproblemowy.

Warto zaznaczyć, że sufit napinany to w perspektywie czasu również najbardziej ekonomiczny wybór. Membrany posiadają 10-letnią gwarancję na kolor i strukturę, co jest ich bardzo duża przewagą w porównaniu z tradycyjnymi sufitami.

Wrocław – architektoniczny tygiel

Wrocław kojarzony jest z nowoczesnością, szybko rozwijającym się sektorem IT i dobrze wykształconymi specjalistami, których mimo coraz większej rzeszy przyjezdnych, nadal brakuje na rynku. Nowoczesny biznes potrzebuje odpowiedniego otoczenia. Sufity i ściany napinane to idealne rozwiązanie by stworzyć twórczą przestrzeń dla przemysłów kreatywnych oraz zachwycić swoich kontrahentów.

Kasetony sufitowe – szybka metoda na aranżację sufitu modułowego

Membranę sufitową możemy wykorzystać do stworzenia kasetonów sufitowych. Rozwiązania modułowe bardzo często stosowane w biurach, dzięki szerokim możliwościom kolorystycznym mogą zyskać zupełnie nowy wygląd i zachować wszelkie zalety tradycyjnych kasetonów, co istotne wyglądają świetnie w przestrzeni domowej, w odróżnieniu od kasetonów G-K. Wykonane z membran znacznie obniżają wagę sufitu oraz są łatwiejsze w utrzymaniu czystości i bardziej odporne na zabrudzenia. Spełniają również wszelkie normy umożliwiające stosowanie ich w takich pomieszczeniach jak sale operacyjne, co świadczy o ich właściwościach.

Przewaga sufitu napinanego i kasetonów sufitowych

Jest to nowoczesny sposób aranżacji wnętrz, z kluczowymi zaletami:

Wodoodporność – membrany są całkowicie odporne na zalania, a poza tym mają niski współczynnik przepuszczalności pary wodnej, dzięki czemu świetnie sprawdzają się zarówno w domowej łazience jak i w spa, czy w hali basenowej.

Ognioodporność – materiały Grupy DPS posiadają wysoką klasę ognioodporności B-s1,d0 oraz B-s2,d0.

Właściwości akustyczne – sufity napinane w połączeniu z materiałami wygłuszającymi bardzo dobrze wytłumiają pomieszczenie.

Wytrzymałość – membrany, z których wykonany jest sufit posiadają 10-letnią gwarancję na kolor i strukturę. Sufit podwieszany musisz malować co 2-3 lata.

Oświetlenie – świecący sufit i inne efekty świetlne. Z sufitami napinanymi i dedykowanym do nich oświetleniem twoje wnętrze zyska zupełnie nowy klimat.

Szeroki wybór kolorów i możliwość personalizacji – biały, o właściwościach lustrach, a może z rozświetlonym niebem – z sufitami napinanymi wszystko jest możliwe.

Różnorodność formy – w przeciwieństwie do sufitu z płyty kartonowo-gipsowej, sufit napinany może przybrać nieregularną formę 2D oraz 3D.

Gdzie kupić sufit napinany Wrocław?

