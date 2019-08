Wózki transportowe i magazynowe – dla każdej branży!

Wózki transportowe to nieodłączny partner podczas pracy każdego magazyniera czy dostawcy. Dzięki nim, oszczędzamy nie tylko energię ale i pieniądze, bo tracimy mniej czasu – a czas to przecież pieniądze. Dzisiaj przedstawiamy Państwu ranking najpopularniejszych modeli wózków transportowych według sprzedaży w 2019 roku na rynku ogólnopolskim.

Wózki transportowe ECI – NAJPOPULARNIEJSZE według sprzedaży lidera rynkowego, modele wózka transportowego.

Wózki platformowe

Przeznaczone do przewożenia kartonów, skrzynek, ładunków luzem a także większości przedmiotów wewnątrz hal, sklepów, firm itd. Posiadają przeważnie jedną platformę załadunkową o wybranym rozmiarze, z burtami lub bez. Wózki platformowe posiadają pałąk umożliwiający łatwe transportowanie, powierzchnia załadunkowa wykonana jest z płyty drewnopodobnej MDF. JWózek platformowy to najpopularniejszy obecnie model wózka transportowego. Dzięki swojej uniwersalności stosowany jest w tysiącach sztuk w całej Polsce.

Wózki dwukołowe (taczki)

Wózek dwukołowy z szuflą do bezpiecznego transportowania kartonów, skrzynek, wysokich przedmiotów. Liderem pod względem ilości zakupionych sztuk od kilku lat są hurtownie i firmy zajmujące się spedycją. Wykorzystują je kurierzy, dostawcy produktów spożywczych, alkoholowych i wszelakie hurtownie spożywczo – przemysłowe. Wózki taczkowe to również podstawowy element w fabrykach produkcyjnych różnego typu. Firma ECI została wyróżniona za model wózka Aluminiowego EXPRESSO, który w porównaniu do modeli stalowych jest dużo bardziej wytrzymały i posiada budowę modułową,a to oznacza – że jest praktycznie niezniszczalny.

Wózki warsztatowe

Każdy profesjonalny warsztat samochodowy czy mechaniczny, ślusarnia, zakład produkcji rzemieślniczej, metalurgicznej – posiada wózek warsztatowy. Ten ułatwia nie tylko transportowanie narzędzi, ale także brudnych zaoliwionych części dzięki zastosowaniu specjalnych półek w formie wanien. Zamykane półki na klucz i szafki zapewniają bezpieczeństwo przed dostępem osób niepożądanych. Konfigurowalne ilość szuflad i szafek gwarantuje odpowiednie dostosowanie wózka do potrzeb klienta. Wysokiej klasy koła z hamulcem zapewniają bezpieczeństwo – załadowany w pełni wózek waży sporo. Wygodny pałąk zapewnia łatwe prowadzenie.

