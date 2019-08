Wiemy jak zginął radny Łukasz Budas

To był tragiczny wypadek. Wszystko wydarzyło się podczas prac w sadzie wiśniowym. W środę, Łukasz Budas wraz z traktorzystą obsługiwali „kombajn” do zrywania wiśni. To specjalne urządzenie, które jedzie między rzędami drzewek, zatrzymuje się przy wiśni, a następnie wpuszcza pod krzaki specjalną plandekę, chwyta drzewko i otrzepuje owoce. Problem w tym, że plandeka pod drzewka wpuszczana jest za pomocą długich prowadnic. Gdy plandeka jest zwijana, aby dalej przejechać, prowadnicy wychodzą w gorę, nawet na ponad 5 metrów.

Maszyna przyczepiona jest do traktora, więc obsługiwać ją muszą dwie osoby. Traktorzysta, który jedzie alejką pod kolejne drzewa i osobę, która steruje maszyną. Łukasz w tym dniu obsługiwał właśnie „kombajn”.

Niestety nad działką przebiega linia średniego napięcia. Gdy plandeka została zwinięta, w górę poszły prowadnice, a ponieważ działka jest na pagórkach prowadzący nie zauważył, że jadąc, zawadzą one o linię energetyczną. Prawdopodobnie Łukasz to zobaczył i próbował obniżyć prowadnice, ale w tym momencie jedna z nich zawadziła o przewody energetyczne. Było tuż po godzinie 18.00.

To był moment. Prąd o napięciu 20 tys. wolt, przeszedł przez maszynę. Niestety, Łukasz stał na ziemi, więc zadziałał jak uziemienie i cała energia uderzyła w niego. Wyglądało to jak uderzenie pioruna, bo radny momentalnie został odrzucony na około 3 metry.

Kierowca ciągnika natychmiast podbiegł do Łukasza, zaczął wołać pomoc i próbował go reanimować. Do radnego podbiegł też jego ojciec, który pracował w sąsiednich alejkach.

– Nie wiedziałem co robić, zacząłem go reanimować, ale zobaczyłem, że maszyna zaczyna się palić. Wszystko iskrzyło, paliła się opona i trawa. Szybko wskoczyłem do ciągnika i cofnąłem, aby te prowadnice nie stykały się z kablami – opowiadał nam na miejscu wyraźnie roztrzęsiony traktorzysta.

Ktoś powiadomił pogotowie i po kilku minutach przyleciał helikopter z medykami. Natychmiast przystąpili do reanimacji, ale po chwili stwierdzili zgon.

Na miejscu pojawili się policjanci i prokurator. Była też rodzina oraz pracownicy energetyki. Po chwili przyjechali także starosta i wicestarosta powiatu, których powiadomiono o tragicznym wypadku radnego. Było też wiele innych osób. Z wieloma osobami rozmawialiśmy o wypadku. Opowiadali co widzieli i słyszeli. Prokurator zrobił też eksperyment procesowy.

Widok był przygnębiający. Ciało Łukasza leżało w alei wiśni, obok maszyny. Obok klęczała matka i trzymała syna za rękę. Ze śmiercią syna, nie mogli się pogodzić zarówno rodzice jak i rodzeństwo i inni najbliżsi. Był płacz i łzy. Większość osób obecna na miejscu, czy to policjanci czy pracownicy firmy energetycznej, nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Zginął młody, pełen życia człowiek.

Łukasz Budas miał 42 lata. Był radnym i właścicielem obornickiego marketu Intermarche. Miał 9-letniego syna.

Więcej szczegółów z tego tragicznego zdarzenia, rozmowy i opis tego co udało się ustalić, podamy w najbliższym wydaniu NOWej Gazety Trzebnickiej