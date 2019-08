Ser topiony: domowy ser topiony

Aksamitna konsystencja, możliwość dodania do dosłownie każdej potrawy, różnorodne smaki, co to takiego? Oczywiście mowa tu o serku topionym, który jest nieodłącznym elementem każdej kuchni. Dlaczego wiele osób uważa, że jest niezdrowy i ciężkostrawny? W tym artykule przedstawiamy fakty oraz obalamy mity o serku topionym. Chcesz wiedzieć, jak zrobić go we własnym domu?

Jak zrobić ser topiony?

Niewielu z Was pewnie wie, że może uniknąć trudnego wyboru w sklepie i zrobić sobie w domu ser topiony. Jeszcze mniej wie, że potrzebne są do podstawowego smaku tylko 3 składniki! Zatem jak zrobić ser topiony w domowym zaciszu? Głównym składnikiem jest kilogram białego twarogu tłustego lub półtłustego. Jeśli dodatkowo będzie on pochodził z jakiegoś lokalnego gospodarstwa, zyska na smaku i wartościach odżywczych. Zatem nie zastanawiaj się, czy iść do sklepu, jeśli masz dostęp do takiego produktu. Kolejnym składnikiem jest łyżka stołowa sody oczyszczona. Ona sprawi, że konsystencja twarogu przerodzi się w aksamit. Do tego przydadzą się jeszcze 1-2 łyżeczki soli dla podkreślenia smaku. Sekretem serka topionego jest fakt, iż zmieszanie tych trzech składników nie wystarczy. Należy zostawić je na 24 godziny w temperaturze pokojowej, przykryte talerzem. Po odkryciu zastaniesz gęstą masę. Później należy ją podgrzać w kąpieli wodnej i mieszać aż do całkowitego upłynnienia. To właśnie serek topiony powstał z tak prostego połączenia trzech składników. Na pewno zależy Ci na tym, żeby to, co podajesz na talerzu, było pozbawione konserwantów. Jeśli nie masz czasu na samodzielne zrobienie sera topionego, skuś się na te od MSM Mońki. Ser MSM Mońki to wyjątkowe, naturalne produkty, a w swojej ofercie posiadają także wyjątkowo aksamitne sery topione.

Ser topiony w plastrach

Uwielbiasz sery topione, ale cenisz sobie funkcjonalność produktów spożywczych? Wybierz ser topiony w plastrach. To nie żaden żart! Ser topiony w plastrach w takiej formie to nietuzinkowy produkt, który posłuży Ci do wielu wyśmienitych potraw i przekąsek. Ser MSM Mońki idealnie nadaje się do tostów i grzanek, zapiekanek oraz grillowanych przystawek. Jest to świetna alternatywa dla tradycyjnych serków topionych.

Ser topiony: kalorie

Wielu osobom może wydawać się, że serek topiony jest niezdrowy i ciężkostrawny. Owszem, jeśli pochłaniasz go w nadmiernych ilościach, nie będzie on pozytywnie wpływał na Twoją codzienną dietę. Nie jest on jednak, oczywiście zachowując umiar, ani szkodliwy, ani niezdrowy. Wytworzony z naturalnych składników wzbogaci Twój jadłospis i doda smaku każdej potrawie. Topiony ser MSM Mońki 100 g ma 215 kcal. Nie jest to więc szokująca informacja, biorąc pod uwagę, że rzadko kto je całe opakowanie na raz. Raczej smaruje się nim pieczywo lub przyrządza pyszną, rozgrzewającą zupę serową. Dlatego nie masz co przejmować się, że od cząstki takiego serka topionego, coś stanie się z Twoją wagą.

Ser topiony: przepis

Skoro już mowa o zupie serowej, czas na kilka pomysłów i przepisów na smaczne potrawy z serkiem topionym w roli głównej. Dlaczego każdy tak uwielbia ser topiony? Bo ma świetną konsystencję i jeśli masz go w domu, możesz przebierać w pomysłach. Więc co najlepiej zrobić do jedzenia, kiedy w kuchni masz topiony ser MSM Mońki? Oto kilka naszych pomysłów:

Zupa serowa z porem i grzankami

Zupa pomidorowo-serowa ze śmietanką

Zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym i sosem serowym

Quiche z warzywami

Pierś kurczaka w sosie serowym z pieczarkami

Chipsy ze smażonego sera

Zapiekany bakłażan z serem topionym i grzybami

Zupa kurkowo-serowa.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY