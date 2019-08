Rusza konkurs dla najlepszych organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu „zDolne NGO”! Już po raz ósmy samorząd województwa chce nagrodzić najlepsze organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska. W tym roku wyróżnione zostaną te, które działają na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia można składać do 13 września.

W ramach tegorocznej edycji konkursu nagrodzone zostaną organizacje, które zajmują się poprawą jakości życia osób z niepełnosprawnościami w dwóch obszarach. Pierwszy z nich to działalność na rzecz aktywizacji społecznej tych osób, a drugi to starania by przywrócić je na rynek pracy.

– Organizacje pozarządowe są istotnym partnerem władz samorządowych, realizują ważne społecznie zadania. Dobre praktyki wypracowane w wyniku ich pracy służą całemu środowisku działającemu na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zależy mi na aktywizowaniu osób z niepełnosprawnościami, stwarzaniu im warunków do włączania się w życie społeczne i zawodowe – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Organizowany przez samorząd województwa konkurs, to nie tylko sposób na promocję wartościowych projektów, które mogą stanowić wzorzec dobrych praktyk dla innych. To także szansa, by zwrócić uwagę na działalność samych organizacji pozarządowych i podnieść prestiż ich pracy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 13 września. Więcej informacji na stronie internetowej: www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.