RCP – jak efektywnie prowadzić w firmie rejestrację czasu pracy

Rejestracja czasu pracy (czyli RCP) to obowiązek każdego pracodawcy. RCP ma na celu przede wszystkim kontrolę liczby przepracowanych godzin przez pracownika, jego nieobecności czy też spóźnień. Wiele czynności musi zostać wykonane, aby dokładnie móc obliczyć wymiar urlopu przysługujący konkretnemu pracownikowi, a także by prawidłowo wyliczyć jego wynagrodzenie. Obecnie firmy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych rozwiązań do ewidencji pracowników. Poznaj metodę na efektywne prowadzenie rejestracji czasu pracy.

Obowiązek rejestracji czasu pracy zgodnie z przepisami prawnymi

Przepisy obowiązujące w Polsce, dotyczące rejestracji czasu pracy, nie należą do klarownych i łatwych w interpretacji. Należy wziąć pod uwagę kilka źródeł, z czego najistotniejszą rolę odgrywa Kodeks pracy, jednak nie można zapomnieć o kilku innych ustawach, które regulują kwestie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w temacie czasu pracy. Można przykładowo wymienić tutaj ustawę o dniach wolnych od pracy, ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ustawę o czasie pracy kierowców i wiele innych. Wszystkie mają związek z czasem pracy i najlepiej byłoby, gdyby każdy pracodawca zajmujący się rejestracją czasu pracy swoich pracowników nie tylko pamiętał o bezwzględnym przestrzeganiu przepisów, ale także na bieżąco śledził wszelkie zmiany zachodzące w ustawach.

Automatyczna rejestracja czasu pracy

Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, które wspierają lub też całkowicie automatyzują rejestrację czasu pracy zatrudnionych osób. Tradycyjne prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obecnie coraz rzadziej spotykane, gdyż wiąże się przede wszystkim z bardzo dużym nakładem pracy i ryzykiem popełnienia błędu np. przy obliczeniach wynagrodzenia albo wymiaru dni urlopowych dla konkretnego pracownika. Teraz na rynku dostępne są systemy RCP, które automatycznie i precyzyjnie rozliczają nawet najbardziej skomplikowane prace zmianowe, weekendowe i nadgodziny. Doskonałym przykładem może być tutaj serwis inewi.pl, który udostępnia aplikację służącą do efektywnego zarządzania czasem pracy i rejestracji przepracowanych godzin.

Zalety nowoczesnych systemów do rejestracji czasu pracy

Systemy RCP są akceptowane przez Państwową Inspekcję Pracy, dzięki czemu można wyeliminować stosowane do tej pory papierowe listy obecności. Nadal trzeba przechowywać dokumentację związaną z prowadzoną ewidencją czasu pracy, jednak sporym ułatwieniem jest możliwość generowania i drukowania kart pracy, listy obecności i różnego rodzaju zestawień bezpośrednio z systemu. Automatyzacja RCP ma szczególnie zastosowanie w dużych firmach zatrudniających wiele osób, gdyż dzięki temu łatwiej jest nie tylko kontrolować czas pracy np. dla określonej grupy, ale też wyliczyć nadgodziny czy monitorować wyjścia służbowe. Co więcej pracownicy są bardziej zmobilizowani do pracy, ponieważ wiedzą, że pracodawca lub przełożony może dokładnie sprawdzić każde ich spóźnienie oraz wyjście na nieuzasadnioną przerwę. Dodatkowe informacje na temat innowacyjnych zastosowań RCP w firmach można znaleźć w artykule „RCP, czyli rejestracja czasu pracy w nowoczesnym wydaniu„.

