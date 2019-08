Przyjęcia okolicznościowe po włosku

Oprócz zamiłowania do zdrowej, świeżej i pysznej kuchni, Włosi znani są z biesiadowania przy stole w gronie rodziny i przyjaciół. Dla Włochów każdy posiłek jest świętem, a nawet najzwyklejsza kolacja potrafi być ucztą. Nic więc dziwnego, że tak chętnie wzorujemy się na Włochach i urządzamy przyjęcia okolicznościowe we włoskim stylu.

Włoska kultura i kuchnia są nie tylko lubiane, ale również bardzo modne i stosunkowo proste do odwzorowania. Niewielka ilość dodatków w kolorze zielonym, białym i czerwonym, świeże składniki i kilka przepisów na tradycyjne włoskie przekąski to klucz do sukcesu każdego przyjęcia.

Polacy, podobnie jak Włosi, lubią wystawne przyjęcia okolicznościowe, jednak równie często organizują je we własnym domu. Domowe przyjęcia stwarzają okazję do integracji z rodziną i przyjaciółmi oraz wspólnej nauki nowych smaków i potraw kuchni włoskiej. Przygotowanie przyjęcia okolicznościowego we włoskim stylu w domu nie jest trudne. Warto zacząć od menu – włoskie kolacje to prawdziwe uczty, złożone z kilku różnorodnych dań, wśród których pojawiają się przystawki – antipasto, dania mięsne, rybne, makaron z sosem, owoce morza i oczywiście słodkie desery, z których najsłynniejsze są tiramisu i panna cotta. Na włoskim przyjęciu nie może zabraknąć najsłynniejszego dania, czyli pizzy – cienkie ciasto, niewielka ilość dodatków (maksymalnie 5), zioła i ser – to przepis na kulinarny sukces. Włoska kuchnia nie jest wyszukana, ale bardzo smaczna. Opiera się na świeżych składnikach najwyższej jakości, dlatego jeśli nie możesz takich kupić, zrezygnuj z niektórych dań.

Kuchnia to nie wszystko. Chcąc wiernie odwzorować włoskie przyjęcie, warto pomyśleć o zorganizowaniu spotkania na świeżym powietrzu. W polskich warunkach jest to możliwe przez krótki czas w roku, jednak warto to wykorzystać. Pamiętaj o właściwym wyposażeniu i dodatkach – stoły, krzesła i namioty można wynająć, a narodowe elementy w postaci małych flag czy serwetek we włoskich barwach doskonale uzupełnią wystrój.

Ważne przyjęcia okolicznościowe, na które zaprasza się dużą liczbę gości, Polacy chętnie urządzają w restauracji. Włoska restauracja, np. http://www.szkutnia.waw.pl/, dysponuje lokalem w odpowiednim, klimatycznym wystroju, profesjonalną obsługą i wyspecjalizowanym menu. W zależności od miejsca, można wybrać gotowe, porcjowane dania, serwowane na talerzach, lub poszczególne składniki dań, serwowane na półmiskach. Obie wersje są równie popularne i mają swoje zalety, chociaż pierwsza z nich uznawana jest za bardziej elegancką.

Przyjęcia okolicznościowe we włoskiej restauracji http://www.szkutnia.waw.pl/pl/przyjecia_okolicznosciowe/ opierają się na kuchni. Profesjonalni kucharze przygotowują włoskie posiłki według tradycyjnych receptur, dbają o jakość produktów, a także wizualną stronę podawanych potraw. Wzorem włoskich biesiad, wszystko musi być nie tylko smaczne, ale również odpowiednio przystrojone. Restauracja może zaproponować organizatorom kilka zestawów dań do wyboru. Zestawy te składają się zarówno z tradycyjnych, włoskich dań, jak i z tych bardziej wyszukanych, oryginalnych i stanowiących połączenie smaków włoskich i polskich. Polsko-włoskie przyjęcie okolicznościowe w profesjonalnej restauracji to przepis na udane spotkanie i świętowanie.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY