Praca w Policji – jak zdać test psychologiczny?

Najtrudniejszym etapem testów do Policji są testy pomagające ocenić wzorzec zachowań oraz osobowość kandydata. Wielu traci szansę na przyjęcie do Policji właśnie na tym etapie. Dlaczego tak się dzieje? Jak wyglądają testy? O tym w dzisiejszym artykule.

Kto może zostać policjantem?

Mogłoby się wydawać, że do pracy w Policji wystarczy wysoka sprawność fizyczna i dużo chęci do działania. Praca w Policji to przede wszystkim misja i chęć pomocy społeczeństwu. Zdarza się również, że trzeba bezpieczeństwo obywateli ponad swoje własne.

Jakie wymagania musi spełnić policjant?

Kandydat musi być obywatelem polski i korzystać z pełni praw publicznych;

Nieposzlakowana opinia i czysta kartoteka to jedne z najważniejszych wymogów;

Każdy kandydat musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie;

Odpowiednie warunki fizyczne i psychiczne do pełnienia służby;

Przedłożyć rękojmię zachowania tajemnicy służbowej;

Kandydat musi mieć uregulowany stosunek do służby w wojsku.

Policjant to nie tylko praca, ale również filozofia życia, które poświęca się dla służby państwu i jego obywatelom. Zdanie testów do Policji to nie wszystko, prawdziwe wyzwanie zaczyna się dopiero po ubraniu munduru.

Test psychologiczny do Policji – jak wygląda?

Każdy z etapów z egzaminu sprawdza inne zdolności kandydata. Poza testem sprawności fizycznej oraz wiedzy trzeba zdać testy psychologiczne do policji. To etap na którym wielu kandydatów zdobywa bardzo niską liczbę punktów i traci swoją szansę na otrzymanie pracy w Policji.

Pierwszy etap – test na inteligencję

Logiczne myślenie i zdolność do podejmowania dobrych decyzji to kluczowe cechy w pracy policjanta. Na tym etapie kandydaci dostaną szereg pytań i zadań, które pomogą zweryfikować czy mają odpowiednie uwarunkowania.

Drugi etap – test psychologiczny

Na arkuszu egzaminacyjnym znajduje się blisko 100 pytań-stwierdzeń, które dotyczą osobowości, zachowań oraz codziennych sytuacji z życia. Na pytania można odpowiedzieć TAK/NIE lub Nie mam zdania.

Wszystkie odpowiedzi zostaną dogłębnie przeanalizowane przez policyjnych psychologów. Ocenią oni czy kandydaci mają naturalne predyspozycje do pracy w tym zawodzie.

Trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna daw. „wywiad zorganizowany”

Ostatni etap powinien być zawsze najłatwiejszy. Niestety nie w tym przypadku, rozmowa kwalifikacyjna jest najtrudniejszym ze wszystkich etapów. Kandydaci muszą być świadomi, że w trakcie tego etapu zostanie przetestowana odporność na stres.

Dwuosobowa komisja będzie zadawała wiele pytań, które powodują zdenerwowanie i wzrost napięcia.

Podstawą zaliczenia tego etapu jest stoicki spokój i zaplanowane odpowiedzi na wszystkie pytania.

Artykuł powstał dzięki współpracy ze specjalistami strony https://odpowiedzi.com.pl.