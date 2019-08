Najlepszy prezent dla fana mangi i anime

Kultura japońska cieszy się ogromnym zainteresowaniem również poza granicami tego kraju, co dotyczy również mangi i anime. Nic więc dziwnego, że również w Polsce stale przybywa fanów japońskich komiksów oraz filmów animowanych.

Czym są manga i anime? Niezbędnik prawdziwego otaku Koszulki z motywami z anime Sklep z gadżetami dla fanów mangi

Jeżeli wśród twoich znajomych znajomych są otaku (a więc osoby najbardziej zakręcone na punkcie japońskiej kultury), z pewnością zainteresują cię propozycje prezentów, które doceni każdy miłośnik mangi i anime.

Czym są manga i anime?

Na początek warto jednak przypomnieć, czym tak naprawdę są manga i anime. Chociaż bardzo często stosuje się zestawienie obu tych słów, to mają całkowicie inne znaczenia. Manga to określenie wywodzące się z Japonii, którego obecnie na całym świcie używa się na japońskie komiksy. Charakterystyczne dla tych komiksów jest to, że zdecydowana większość tytułów drukowanych jest w czerni i bieli. Już na pierwszy rzut oka można też zauważyć duże oczy bohaterów, czego nie stosuje się na przykład w amerykańskim komiksie. Historie te są często adaptowane na seriale i filmy, na które mówi się anime. Co ciekawe, w Japonii nazwę anime używa się w stosunku do wszystkich bajek, natomiast poza granicami Kraju Kwitnącej Wiśni nazwa stosowana jest wyłącznie do bajek pochodzenia japońskiego.

Niezbędnik prawdziwego otaku

Otaku to osoba, która chętnie nosi koszulki z japońskimi napisami, a wystrój jej pokoju z reguły można określić japońskim przymiotnikiem kawaii. Stosuje się go wtedy, gdy coś jest sympatyczne, śliczne lub urocze. Szukając prezentu dla takiej osoby koniecznie odwiedź Prezent Simple, czyli sklep internetowy z dużym wyborem koszulek, kubków i wielu innych gadżetów na przeróżne okazje. Możesz tu zamówić nie tylko prezent dla otaku, ale także odpowiednie gadżety na dzień babci, urodziny mamy lub osiemnastkę kolegi. Zakupy w tym miejscu możesz zrobić również wtedy, gdy szukasz dla siebie porządnie wykonanych i oryginalnych produktów. Wielu klientów zaczęło od zamówienia tutaj takich gadżetów jak poduszka anime, co dało początek nowemu hobby. Z czasem zaczęli oni regularnie przeglądać centrum mangi, aby być na bieżąco ze wszystkimi interesującymi tytułami. Dzięki temu udało im się odkryć takie gry jak kultowe Shingeki no kyojin, które w Polsce zostało wydane pod tytułem Atak tytanów. Warto korzystać z takich informacji, gdyż nieustannie pojawiają się nowe komiksy oraz anime, przez co początkującym otaku trudno jest wybrać konkretny tytuł. Sprawdzając recenzje unikniesz również sytuacji, w której poświęciłbyś czas na oglądanie lub czytanie czegoś, co wcale nie jest tego warte. Jeżeli natomiast uda ci się znaleźć serię, która wciągnie cię na długi czas, będziesz miał możliwość kupienia ciekawego gadżetu z logo anime, bohaterem mangi lub innym motywem graficznym, który będzie nawiązywał do wybranej pozycji.

Koszulki z motywami z anime

Do najchętniej zamawianych produktów z oferty wspomnianego sklepu zaliczają się koszulki anime. Nic w tym dziwnego, gdyż każdy chce pochwalić się swoimi zainteresowaniami, a noszenie świetnie zaprojektowanej koszulki z bohaterami z takich bajek jak Notice me senpai idealnie się do tego nadaje. Pełna oferta koszulek anime ze strony https://prezentsimple.pl/prezent-dla-otaku,k-9766.html jest jednak bardziej zróżnicowana, dlatego z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie lub na prezent dla bliskiej osoby. Mangowe koszulki dostępne są w różnych rozmiarach, kolorach i w wariantach (damskich oraz męskich). Niektóre z nich z pewnością zachwycą nawet te osoby, które na co dzień nie interesują się japońską kulturą. Przykładem mogą być koszulki z motywem yandere. Słowo to określa kobietę, która z pozoru jest bardzo spokojna, jednak pod wpływem emocji całkowicie zmienia swoje zachowanie. Ten motyw graficzny znajdziesz również na kubkach. Zamawiając za jednym razem kilka produktów możesz skorzystać z darmowej wysyłki. Przysługuje ona wszystkim klientom, którzy podczas składania zamówienia przekroczą kwotę 200 złotych. Warto z tego skorzystać, gdyż z jednej strony są to dodatkowe oszczędności, a z drugiej nawet jeżeli któryś z produktów nie będzie zgodny z twoimi oczekiwaniami lub nie trafisz z rozmiarem, to masz dwa tygodnie na jego zwrot.

Sklep z gadżetami dla fanów mangi

Ciekawie prezentują się również gadżety przedstawiające napisy typu kocham cię po japońsku. Nawet najzwyklejsze słowo zapisane w tym języku wygląda egzotycznie i oryginalnie. Oprócz koszulek z motywami charakterystycznymi dla japońskiej kultury, sklep oferuje również liczne akcesoria i dodatki. Znajdziesz tu między innymi klapki japonki z nadrukiem, poduszki, czapki z daszkiem i wiele innych. Jak przystało na wysoko oceniany sklep japoński, wszystkie zamówienia realizowane są praktycznie od ręki. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się dodatkowych informacji (jak chociażby poznać znaczenie terminu senpai), na stronie sklepu internetowego dla fanów mangi i anime znajdziesz rozbudowany słownik pojęć. Przyda się on wszystkim osobom, które interesują się japońską kulturą.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY