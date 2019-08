Mycie owoców i warzyw. Czy ta czynność wystarczy do usunięcia zanieczyszczeń?

Przeszliśmy na dietę, zmieniliśmy swoje nawyki żywieniowe i zdrowo się odżywiamy. W życie wprowadziliśmy nieco więcej aktywności fizycznej i w końcu widzimy pierwsze efekty naszej ciężkiej pracy. Dbając o swoje ciało i umysł, dostarczając organizmowi niezbędnych składników odżywczych, skrupulatnie przygotowując zdrowe i pełnowartościowe posiłki – ostatnią rzeczą o jakiej pomyślimy, to pozostałości pestycydów na świeżych produktach, które trafiają do naszego żołądka.

Jak ich uniknąć?

Jednym ze sposobów na zmniejszenie spożywania produktów, które są zanieczyszczone jest kupowanie organicznych owoców i warzyw. Nie powinniśmy jednak obdarzać ich 100% zaufaniem, ponieważ nigdy nie wiadomo co na nich znajdziemy. Droższe i trudniej dostępne produkty sprawiają, że przestajemy zwracać uwagę na występujące pestycydy. Cieszymy się rabatami i oczywiście tym, że zjadamy wiele witamin i minerałów.

Co zrobić, aby w znaczny sposób ograniczyć spożywanie zanieczyszczonych owoców i warzyw?

Oczywiście powinniśmy postawić na odpowiednie przygotowanie świeżych produktów. Mowa tutaj o porządnym wypłukaniu. To samo dotyczy produktów organicznych. Czy umycie warzyw i owoców wystarczy? Niestety nie. Śladowe chemikalia przyklejają się do najmniejszych zakamarków, przez co bardzo trudno je usunąć. Ponadto powinniśmy pamiętać o tym, że nie wszystkie pestycydy rozpuszczają się w wodzie. Samo mycie owoców i warzyw nie stanowi wystarczającej gwarancji na pozbycie się wszelkich pestycydów. Korzyścią ich mycia jest na pewno to, że możemy usunąć ok 75% zanieczyszczeń.

Zastanawialiście się jednak nad tym, co w przypadku gdy pestycydy przenikną przez skórę

warzyw i owoców?

Bardzo duża grupa osób stawia na gotowanie. Mała część zanieczyszczeń przechodzi do pary i zostaje usunięta. Niestety tak jak napisaliśmy – mała część. Aby zmniejszyć ich zawartość powinniśmy gotować warzywa przez naprawdę długi czas. Niestety proces gotowania w wysokiej temperaturze jest z kolei związany z utratą niektórych witamin.

Znakomitym sposobem na zredukowanie pozostałości zanieczyszczeń na świeżych produktach jest zastosowanie miękkiej szczotki do szorowania i czyszczenia zewnętrznej skórki oraz trudniej dostępnych miejsc.

Możemy się zdecydować także na czyszczenie lub moczenie warzyw i owoców w roztworze składającego się z wody i octu – proporcja wody do octu: 3:1. Nie powinniśmy używać jakichkolwiek innych detergentów, które są szkodliwe dla naszego zdrowia.

Mycie, gotowanie, moczenie w roztworze wody z octem i szorowanie szczoteczką

Kolejnym sposobem jest obieranie warzyw i owoców ze skórki. Tutaj niestety pozbędziemy się dużej ilości błonnika, witamin i minerałów.

Innym sposobem na usunięcie pestycydów jest smażenie. Na dłuższą metę, smażenie nie będzie stanowić najlepszego i najzdrowszego rozwiązania.

Zarówno owoce jak i warzywa są dla nas bogactwem różnorodnych witamin i minerałów. Nie powinniśmy ich unikać lub ograniczać ze względu na obawę przed pestycydami. Wybierajmy produkty ze sprawdzonych źródeł, przed spożyciem dokładnie je oczyśćmy lub zastosujemy roztwór wody z octem. Te czynności sprawią, że w dużej mierze pozbędziemy się większości zanieczyszczeń.

Artykuł stworzony przy współpracy z cateringiem dietetycznym www.food2door.pl