Lavard, koszule na każdą okazję!

Koszula dawniej traktowana wyłącznie jako bielizna dzisiaj stanowi jeden z najbardziej niezbędnych elementów garderoby każdego pana. Z marynarką i krawatem tworzy dobrze nam znane i ponadczasowe trio. Koszula to podstawa eleganckich lub biznesowych stylizacji. Każdy mężczyzna bez względu na wiek czy styl życia posiada chociaż kilka modeli w swojej szafie. Coraz częściej koszule występują także solo w towarzystwie spodni chinos czy w zestawie z klasycznymi jeansami.

Istnieje ogrom zasad, jakich należy przestrzegać przy wyborze tej części garderoby. Ale najważniejszą jest dobra jakość. Koszule uszyte z wysokiej jakości tkanin, ze szczególną dbałością o detale sprawią, że będą dla ciebie niczym druga skóra. Takie koszule posiada w swojej ofercie marka Lavard. Wykonane z najwyższej jakości bawełny, przewiewnego lnu czy ciepłej flaneli trafiają w najbardziej wyrafinowane gusta. Od modeli bardzo formalnych i eleganckich, idealnych do smokingu, poprzez wizytowe aż po casualowe, wszystkie propozycje są świadectwem wysokiego kunsztu krawieckiego.

Koszule męskie Lavard powinny być odpowiednio dopasowane w kwestii kroju i rozmiaru. Kołnierz koszuli powinien przylegać do szyi, niewskazane jest, aby odstawał więcej niż 1 cm. Długość rękawów powinna sięgać do nadgarstka, umożliwiając wystawanie spod rękawa marynarki. Warto w tym miejscu nadmienić, że eleganckie koszule do garnituru zawsze dobieramy z długim rękawem, bez zbędnych dodatków takich jak kieszeniei pagony. Szerokość koszuli również ma istotne znaczenie. Zbyt ciasna ograniczy swobodę ruchów, z kolei zbyt obszerna będzie wyglądać nieestetycznie i nie będzie dobrze się układać pod garniturem. Ważną rzeczą jest także długość koszuli, otóż nie może być zbyt krótka, bo będzie wychodzić ze spodni, zbyt długa natomiast będzie się w nich źle układać. Biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne, aby sprostać oczekiwaniom wszystkich mężczyzn o różnej sylwetce, marka Lavard oferuje szeroką rozpiętość rozmiarów kołnierzyka i różne przedziały wzrostowe. Dzięki temu każdy mężczyzna może w koszuli prezentować się nienaganne. Jeśli chodzi o rodzaje kołnierzyka to najbardziej popularny kent, świetnie pasuje i do garnituru i do casualowej marynarki. Szerszy kołnierzyk typu włoskiego dobrze prezentuje się z szerszym węzłem krawata, z kolei kołnierzyki typu „button down” fantastycznie wyglądają bez muszki i krawata, a nawet rozpięte pod szyją.

Przy wyborze koszuli uwagę zwracamy również na wzór i kolor. Pod tym względem marka Lavard posiada bardzo szeroką ofertę. Od klasycznych białych oraz tych z listwą kryjącą i mankietami na spinki poprzez delikatne pastele aż po wzorzyste modele dla indywidualistów, którzy lubią wyróżnić się w tłumie. Do biznesowych stylizacji i dla bardzo wymagających panów marka stworzyła linię koszul „non iron”. To propozycje, które nie gniotą się podczas długiego użytkowania oraz są bardzo łatwe w prasowaniu. Bez wątpienia będą idealne podczas długich podróży służbowych lub biznesowych spotkań.

Koszule męskie marki Lavard to znakomita propozycja dla każdego mężczyzny. Są gwarancją wysokiej jakości, wygody i komfortu. Zapraszamy do zapoznania się całą kolekcją marki Lavard.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY